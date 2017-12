Møter i retten for ni år gammelt drap

Tirsdag starter rettssaken mot to drapstiltalte menn i Oslo tingrett, etter at en mann ble skutt og drept i en park på Torshov i 2008.

En 35-åring og en medtiltalt 33-åring er tiltalt for å ha drept eller medvirket til drapet på en mann i 20-årene på Johan Sverdrups plass i Oslo en natt for over ni år siden.

Politiet mener de to mennene, begge med somalisk bakgrunn, lurte tre andre somaliske kamerater til å tro at de skulle på en fest, og avtalte derfor å møtes i parken. Ifølge tiltalen avfyrte 35-åringen minst tre skudd med en pistol, som traff offeret i brystet og armene.

35-åringen er også tiltalt for drapsforsøk, etter at en annen person ble truffet av et streifskudd i armen i den samme krangelen, men nekter straffskyld for dette.

Forlot Norge

Mannen, som nå sitter i varetekt i Kongsvinger fengsel, er somalisk statsborger med oppholdstillatelse i Norge. Han ble etterlyst etter drapet, men først i slutten av februar 2016 ble han pågrepet av tysk politi da han var involvert i en voldssak. I april i fjor ble han utlevert til Norge.

Advokat Øystein Storrvik sa da mannen ble pågrepet i fjor at han erkjenner straffskyld for forsettlig drap, men nekter for at det var planlagt.

Den 33 år gamle medtiltalte satt fire uker i varetekt etter drapet før han ble løslatt. Han forlot så Norge og politiet klarte ikke å komme i kontakt med han. Han har forklart at han var på stedet, men nekter straffskyld for medvirkning til drap.

Mannens forsvarer, Bernt Heiberg, avviser at 33-åringen forsøkte å slippe unna straff.

– Han meldte seg selv for politiet rett etter drapet. Deretter satt han i varetekt noen måneder i 2008, før han ble løslatt. Han var i Norge fram til han ble utvist i 2013, og forlot så landet i tråd med myndighetenes krav, sier Heiberg til NRK.

Del av rusmiljø

35-åringens forsvarer Tor Even Gjendem sier til NRK at motivet for drapet framstår som uklart.

– Han var en del av et rusbelastet miljø. I dette miljøet var det krangling. Han mener de andre var ute etter ham, og at han var satt opp i en felle. Dette var bekjente av ham, de hadde vært ute hele natten, sier Gjendem.

Det er satt av åtte dager til rettssaken i Oslo tingrett.

