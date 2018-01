Odins mamma: Takker kongen for hans kamp mot mobbing

Kong Harald (80) får skryt for at han enda en gang tok opp kampen mot mobbing i nyttårstalen. Odins mor, Katrine Olsen Gillerdalen (41) tror det betyr mer enn kongen er klar over.

– Jeg ble helt rørt av at kong Harald som er 80 år gammel, er så levende opptatt av mobbing, sier Gillerdalen til VG.

Hun er mammaen til Odin (13), som tok sitt eget liv i 2014 etter å ha blitt mobbet. I årene etterpå har Katrine Gillerdalen brukt mye av sin tid til å kjempe mot mobbing, blant annet som leder av Odin-stiftelsen.

Hun synes det er enestående at kongen er så innstendig og utholdende opptatt av de som er involvert i mobbing. Gillerdalen sier hun tror ordene fra kongens munn på årets siste dag betyr mer enn både kongen og mange andre er klar over.

– Kongen er en så klar og sterk stemme i kampen mot mobbing. Han viser at han ser alle som er involvert i mobbing, også de som mobber. Akkurat det er viktig, for mobbing er vondt for alle parter, sier Gillerdalen til VG.

Hun er i ferd med å avrunde sin fjerde jule- og nyttårshøytid uten Odin rundt seg.

– Det er fortsatt veldig vanskelig, veldig trist. Når du starter et nytt år uten Odin, er også det sårt. Samtidig må du se fremover mot nye muligheter og nye ting å fylle livet med, sier Katrine Olsen Gillerdalen.

MISTET ODIN: Katrine Olsen Gillerdalen har engasjert seg sterkt i kampen mot mobbing, og blant annet gitt ut bok etter at hennes sønn Odin tok sitt liv etter å ha blitt mobbet. Foto: Trond Solberg , VG

Kongen har gjort mobbing til et gjenganger-tema i sine nyttårstaler. Nyttårsaften tok han på nytt opp kampen mot mobbing i sin årvisse tale til folket fire timer før årsskiftet.

– Jeg har snakket mye om mobbing gjennom årenes løp – og jeg har ikke tenkt å gi meg, innledet kongen om temaet.

– For tenk hva det kunne bety om vi bare bestemte oss for at i Norge skal vi ikke mobbe hverandre!

– Medmenneskers viktigste ferdighet

– Alle har noe godt i seg. Også de som mobber og som trakasserer andre – enten det er gjennom ord eller handling. Den sterke viljen som bærer oss kan også brukes til dette:

• Å bestemme seg for å slutte å mobbe.

• Å oppføre oss ordentlig mot hverandre.

– På samme måte som de som blir mobbet velger å stå opp til enda en ny dag – på tross av det de aner komme – også denne dagen, sa kongen.

Han mente at alle medmenneskers viktigste ferdighet er evnen til å forstå hvordan et annet menneske har det.

FREMSNAKKER KONGEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er glad for at kongen minner både politikere og andre på at mobbing er et kontinuerlig problem. Her er statsråden på vei ut fra eget departement tidligere i vinter. Foto: Helge Mikalsen , VG

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) setter stor pris på at Kong Harald ikke gir seg i sin kamp mot mobbing.

– Jeg tror det er veldig viktig fordi nyttårstalene til kongen ofte skaper engasjement og oppmerksomhet. Han får frem at vi alltid må ha i bakhodet at kampen mot mobbing ikke er over - uansett tiltak og virkemidler, sier Røe Isaksen til VG tidlig 1. nyttårsdag.

Han legger til at han er bekymret for at mange kan glemme de som rammes av dette alvorlige problemet.

– Derfor er det utrolig betydningsfullt at alle de som blir rammet har en konge som forteller at han ser dem og legger merke til problemet de sliter med - år etter år, sier Røe Isaksen.

Han tror kongens personlige engasjement som medmenneske, monark og bestefar minner nordmenn om at mobbekampen er vesentlig og må holdes gående hele tiden.

– Er det ikke noe håpløst at på tross av politiske tiltak og påminnelser fra kongen - så er mobbetallene nær uforandret fra år til år?

– Jo, derfor har regjeringen innsett at det er nødvendig med et taktskifte. Og jeg hadde blitt mer bekymret om ingen snakket om mobbing, svarer skolestatsråden og nevner innføringen av mobbeombud, skjerping av lovverket og styringen av fylkesmennene som klageinstans som en del av tiltakene fra regjering og storting.

– Men jeg venter at tallet på barn og unge som blir mobbet skal gå ned, sier Røe Isaksen.

Leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets utdanningskomité liker at kongen år etter år minner folk på mobbing som et samfunnsproblem.

– Skal vi oppnå visjonen om et mobbefritt Norge, må alle gode krefter stå sammen og snakke om temaet ved mange flere anledninger. Vi har startet på mange gode tiltak i regjering, men jeg blir ikke lei meg om kongen tar opp mobbing hvert eneste år, sier Steffensen.