Støre avviser at han ga etter for asylopprør i Ap

Partileder Jonas Gahr Støre avviser at Ap har gitt etter for asylopprøret i Ap. Hva som blir effekten av Aps returstans, er imidlertid uklart.

Ap fikk i dag flertall i Stortinget for et hasteforslag om å stoppe returene av enkelte enslige mindreårige asylsøkere – frem til de har fått saken sin behandlet på nytt.

– Er du enig i beskrivelsen av at dere ga etter for et asylopprør?

– Overhodet ikke, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Grasrota har i høst igjen rast mot partiledelsen om situasjonen for enslige mindreårige, slik de gjorde på landsmøtet i vår.

I tillegg til en rekke fylkeslag og AUF, har også tidligere justisminister og handelsminister Kari Gjesteby (Ap), tidligere forsvarsminister og utenriksminister Bjørn Tore Godal (Ap), tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen (Ap) og tidligere arbeidsminister Tove Strand (Ap) tatt til orde for en stans i returene.

Dramatisk økning i midlertidighet



Midlertidig opphold for enslige mindreårige førte til et asylopprør i Ap også på landsmøtet i vår. I månedene landsmøtet skrev VG flere saker om at antallet som fikk midlertidig opphold hadde skutt i været – og at det førte til en krisesituasjon på mottakene.

Bare i januar og februar i år fikk 159 enslige mindreårige vite at de kun fikk opphold til de fylte 18 år. Men først et halvt år etter landsmøtet fremmer Ap hasteforslag om en endring i praksisen.

I mellomtiden har afghanske ungdommer nådd den skjebnesvangre 18-årsdagen og rømt fra norske mottak – eller blitt tvangsreturnert.

– Skjønte dere ikke at midlertidigheten hadde økt og at situasjonen var kritisk før nå?

– Jo, det var landsmøtet et uttrykk for, men det var også et uttrykk for at vi ville ta opp dette på den andre siden av valget. Det lå til grunn, sier Støre.

Listhaug mener oppdraget er uklart



Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tvinges nå til å stoppe returene av enkelte enslige mindreårige. Men hun sier det er uklart for henne hvordan sakene skal behandles på nytt.

– Jeg må høre litt nærmere med dem som har laget dette forslaget hva de egentlig mener. Her er det en saksbehandling som er totalt uforsvarlig, uten at man har vurdert konsekvensene, sier Listhaug til VG.

UDI opplyser til VG at de ikke ønsker å kommentere hva de tror virkningen av Aps forslag kan bli – om det betyr at flere vil få opphold.



På forslag fra Ap vedtok Stortinget i dag at enslige mindreårige som det siste har fått midlertidig opphold til de fyller 18 år – og så skal sendes til internflukt i sitt eget land - skal få saken sin behandlet på nytt. De fleste i denne situasjonen er afghanere som UDI har vedtatt at sendes på internflukt i hovedstaden Kabul.

Når sakene behandles på nytt, skal det ifølges Aps forslag legges mer vekt på om de unge ikke har omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser hvis de skal sendes på internflukt i sitt eget land.

– Hvor mye vekt da? spør Sylvi Listhaug.

Jonas Gahr Støre sier til VG at det skal tillegges mer vekt enn i dag.

– Så mye større vekt at veldig mange får bli?

– Det må skjønnet til utlendingsmyndighetene avgjøre, svarer Støre.

Ap innrømmer ansvar for situasjonen



– Hvilket ansvar har dere i Ap for den situasjonen vi i dag står i med enslige mindreårige?



– Ap var med på å innføre midlertidighet, som betyr at når du får din sak avgjort med avslag og du er mellom 16 og 18 år, får du bli midlertidig i Norge til du blir 18 år, så må du reise ut. Det har vi et ansvar for fra 2009, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Så er vi også ansvarlige for å ha vært med på å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret, som gjør det enklere å henvise til internflukt i det landet du blir returnert til. Det mente vi også var riktig i den ankomstsituasjonen Norge var i. Det var et sterkt virkemiddel, sier Støre.

