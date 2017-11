Sp støtter Aps forslag om å vurdere asylsaker på nytt

Senterpartiet vil støtte Aps forslag om at enslige mindreårige asylsøkere får sakene sine behandlet på nytt - og at enkelte returer stanses.

Heidi Greni i Senterpartiet bekrefter overfor VG at de vil stemme for Aps forslag om å behandle sakene med enslige mindreårige som har fått midlertidig opphold på nytt.

Hun påpekte før Stortinget ble satt at de likevel ikke vil støtte forslaget om at returene av disse skal stoppes.

En knapp halvtime senere har Sp snudd, fordi Ap har endret et ord i forslaget, og Heidi Greni opplyser at de likevel støtter at returene skal stoppes til sakene er behandlet på nytt.

– Det er oppsiktsvekkende det Ap gjør i dag, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen i Stortinget.

– Dette er dagen hvor Ap forlater en ansvarlig asylpolitikk, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim i Stortinget.







PÅ GATA: Disse ungdommene hadde midlertidig opphold i Norge til de fylte 18 år, men rømte fra Norge før 18-årsdagen. Nå bor de på gaten i Paris. Foto: Helge Mikalsen , VG

Ap: Skal ikke hentes av politiet



Ap-leder Jonas Gahr Støre har i høst vært under et voldsomt press for å snu i asylpolitikken – med et asylopprør fra fylkesparti, tidligere Ap-veteraner og AUF.

Ap foreslår nå å innføre sårbarhetskriterier, så UDI skal legge større vekt på om 18-åringer egentlig kan sendes til internflukt i områder hvor de ikke har ressurser eller tilknytning.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener de som fikk avslag mellom oktober i fjor og frem til i dag, skal få behandlet sakene sine igjen.

– De som fikk avslag, bør raskt få behandlet sin sak på nytt, i lys av de sårbarhetskriteriene vi nå innfører, sier han til VG.

Og i mellomtiden skal politiet ikke hente dem og returnere dem?

– Ja, det er rimelig at det er slik. Hvis de får bekreftet sitt avslag, må de returneres.



UNDER STORT PRESS: Jonas Gahr Støre har i høst igjen måttet håndtere et asylopprør i sitt eget parti. Foto: Gøran Bohlin , VG

Listhaug advarer mot oppmykninger



KrFs innvandringspolitiske talsperson Torhild Bransdal opplyser at de vil støtte alle Aps forslag, men uten Sp får ikke Ap flertall.

Sp sa først at de ikke ville støtte forslaget om returstans da Ap sa at sakene skulle «stilles i bero». Da Ap endret det til «ikke effektueres», varslet de at de likevel ville stemme for.

– Vi forutsetter selvsagt at forslaget innebærer at det gjøres en sårbarhetsvurdering før retur, sier Sps innvandringspolitiske talsperson Heidi Greni i Stortinget og sier det hadde vært meningsløst å sende ut noen nå som kanskje kan sendes tilbake.



Listhaug advarte i Stortinget i dag igjen mot å stoppe returer eller myke opp på politikken for enslige mindreårige.



Dette er det Ap vil endre



1. Ap ber om at regjeringen opphever instruksen av 29. mars i år. Da ba UDI om en oppmykning på dette feltet, så flere av de enslige mindreårige fikk bli, men regjeringen sa nei.



2. Selv om deler av Afghanistan er utrygt, sendes i dag mange av de unge afghanerne til internflukt i sitt eget land, i Kabul. Ap sier at det må legges større vekt på om de unge ikke har omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i internfluktområdet når det skal bestemmes om de skal få opphold.

3. I fjor fjernet regjeringen det såkalte rimelighetsvilkåret, med støtte fra Ap og Sp. Det åpnet for at mange flere enslige mindreårige asylsøkere kan sendes til internflukt i sitt eget land så snart de fyller 18 år.



Endringen førte til en dramatisk økning i antallet som får midlertidig opphold – og dermed har det blitt en kø av unge afghanere som må ut av Norge i høst.

Nå vil Arbeiderpartiet snu og gjøre endringer.

Ap ber nå om at de som har fått midlertidig opphold og blitt henvist til internflukt fra 1. oktober i fjor, da rimelighetsvilkåret ble fjernet, får sine saker behandlet på nytt.

Det støtter Sp:

SP VIL HA REBEHANDLING: Senterpartiet vil behandle sakene til flere av asylbarna på nytt. her er partileder Trygve Slagsvold Vedum i samtale med kommunalminister Jan Tore Sanner (H). Sps innvandringspolitiske talsperson Heidi Greni er til høyre i bildet. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

4. Ap ber også om at sakene til disse enslige mindreårige stilles i bero – og «ikke effektueres».



Det siste forslaget betyr en returstans for disse asylbarna – frem til de har fått saken behandlet på nytt.