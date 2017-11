Sp sier nei til akutt stans i Afghanistan-returene

Sp kunngjør nå at de ikke vil stemme for forslaget om akutt returstans til Afghanistan. Dermed faller forslaget.

Både Ap og Sp må stemme for, hvis SV skal få flertall for sitt forslag om returstans til Afghanistan.

NRK melder nå imidlertid at Sp ikke vil stemme for forslaget. Det bekrefter partiet også overfor VG.



– Vi vil ha en grundig og ordentlig komitébehandling. Derfor kommer vi ikke til å støtte forslaget fra SV på tirsdag, sier Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni til VG.

Både Ap og Sp hadde møter med sine respektive stortingsgrupper onsdag ettermiddag.



Nytt asylopprør i Ap



Ap har igjen vært rammet av et asylopprør, med klar beskjed fra flere fylkesparti, tidligere statsråder og AUF om å stemme for forslaget om akutt returstans til Afghanistan.

Det er den samme saken som splitter partiet nå, som splittet dem på landsmøtet i vår: Midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug advarte onsdag Stortinget mot å stemme for forslaget. Hun mener det kan gjøre Norge til «en frihavn i Europa for afghanske borgere»:





Dette er saken:



• I løpet av høsten fyller hele 130 enslige mindreårige asylsøkere 18 år – og da har UDI vedtatt at de må ut.

• SV, MDG og Rødt har foreslått en stans i returene helt til sikkerheten rundt Afghanistan-returene er avklart. Men det tar tid, fordi saken må gjennom en tidkrevende behandling i Stortinget.

• Derfor har SV også fremmet forslag om en akutt stans i returene, som det trolig skal stemmes over i neste uke. De er avhengig av Ap og Sp for flertall - og Sp har nå varslet at de stemmer imot.



Strid om returene



Det vanlige forslaget om returstans, som skal ha en lang behandling i Stortinget, skal fortsatt opp til behandling. Men det er altså ikke flertall for en akutt stopp.



UDI-direktør Frode Forfang mener at det ikke er sikkerheten i Afghanistan det er uenighet om, men terskelen for å få asyl i Norge.

Dette sa utenriksministeren om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan på onsdag: