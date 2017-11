Søreide: Forskjell på sikkerhet for nordmenn og afghanere i Afghanistan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) advarer nordmenn mot å reise til Afghanistan, men påpeker at det er noe annet enn å returnere asylsøkere.

En samlet opposisjon har i dag hasteinnkalt utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og Sylvi Listhaug (Frp) om Afghanistan-returene. Utenriksdepartementets fraråder i sitt reiseråd nordmenn å reise til det krigsherjede landet, samtidig som UDI ikke definerer det som utrygt å sende asylsøkere tilbake dit.



– Vi må ta innover oss av at i mange land står norske reisende overfor mange andre trusler enn lokale borgere, sier Søreide til Stortinget, og peker på at nordmenn kan være utsatt for kidnapping.

Listhaug har tidligere gått ut i Dagbladet og sagt at hun ikke selv vil reise til Kabul nå. Hun påpeker overfor VG at det er forskjell på om nordmenn og afghanere skal reise til Afghanistan.

– Dersom reiserådene til Utenriksdepartementet skal være førende for hvilke land som det ikke er forsvarlig å sende folk tilbake til, vil det innebære blant annet at folk i Algerie, Aserbajdsjan, Burkina Faso, Venezuela, Kongo, Egypt, Pakistan og Filippinene vil få bli i Norge, sier Listhaug til VG.



– Jeg tror de fleste skjønner at dette ikke henger sammen, sier hun.



Dette er saken:



• I løpet av høsten fyller hele 130 enslige mindreårige asylsøkere 18 år – og da har UDI vedtatt at de må ut. En stor gruppe har rømt fra Norge og lever på gaten i Europa.



• SV, MDG og Rødt har foreslått en stans i returene helt til sikkerheten rundt Afghanistan-returene er avklart. Men det tar tid, fordi saken må gjennom en tidkrevende behandling i Stortinget.

• Derfor har SV også fremmet forslag om en akutt stans i returene, som det trolig skal stemmes over i neste uke. De er avhengig av Ap og Sp for flertall – som enda ikke har avgjort om de skal stemme for eller mot.



• UDI-direktør Frode Forfang mener at det ikke er sikkerheten i Afghanistan det er uenighet om, men terskelen for å få asyl i Norge.

Forverret i Afghanistan

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt verre de siste årene. Det la ikke utenriksministeren skjul på da hun talte for Stortinget.

– Den væpnede konflikten mellom den afghanske regjeringen og opprørsgrupper fortsetter med uforminsket styrke. Det pågår jevnlig kamphandlinger i mange av Afghanistans 34 provinser og vi er vitne til gjentatte terrorangrep både på landsbygda og i byene. Både sivile og militære tap er fortsatt betydelige, sa Søreide til Stortinget.