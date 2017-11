Siv Jensen: – Ap er blitt et politisk konkursbo

Arbeiderpartiet er ikke lenger ørnen i norsk politikk, ifølge Frp-leder Siv Jensen. Hun mener partiet i øyeblikket minner mer om en struts.

En offensiv Frp-leder knallet til mot Ap og partileder Jonas Gahr Støre da hun talte på partiets høstkonferanse på Gardermoen lørdag. Jensen langet ut mot det hun beskriver som «uansvarlig vingling» i asylpolitikken fra Aps side.

– Ved første korsvei etter valget så svikter Arbeiderpartiet, sa Jensen og viste til Stortingets hastevedtak om de såkalte oktoberbarna.

– Nok en gang velger Ap å sende en åpen invitasjon til Norge for avviste asylsøkere. Det er alvorlig, sa Frp- lederen.

Hun mener Arbeiderpartiet er blitt «overkjørt av aktivister og interessegrupper» og har forlatt den ansvarlige linjen i innvandringspolitikken.

– Før i tiden ble Arbeiderpartiet kalt for ørnen i norsk politikk. Jeg må jo si at jeg stadig oftere får opp et bilde av en struts, fortsatte Jensen.

Frps høstkonferanse samler flere enn 400 tillitsvalgte fra hele landet og er partiets største politiske samling utenom landsmøtene noensinne. Jensen innledet talen til partifellene med å takke for innsatsen i valgkampen, før hun igjen gikk til angrep på Ap.

– Mange har forsøkt å analysere Støres fiasko, men svaret er ganske enkelt. Det handler ikke om bryggebygging eller fond i utlandet. Det handler om et parti med Støre i spissen som drev hele valgkampen på svartmaling.

– Frp er for klar og tydelig tale. Arbeiderpartiet har derimot blitt et politisk konkursbo, raljerte hun.