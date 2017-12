Opposisjonen vil ikke svare på Listhaugs 26 spørsmål om returstopp

Ap-leder Jonas Gahr Støre går uvanlig hardt ut mot Frp-statsråd Sylvi Listhaug. Han sier hun må følge Stortingets vedtak om returstopp for enslige mindreårige eller «overlate jobben til en annen».

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har sendt 26 spørsmål til partiene som vedtok returstoppen for enslige mindreårige asylsøkere – fordi hun mener det er uklart hva Stortinget egentlig vedtok og hvordan det skal praktiseres.

I et samlet brev til Sylvi Listhaug og Erna Solberg (H) påpeker imidlertid Ap, Venstre, KrF, Sp, SV, MDG og Rødt at Listhaug ikke kan forvente seg noe svar.



Brevet, som VG har fått tilsendt, er signert av alle partilederne, også Trine Skei Grande (V) som nå er i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp.



– Samtlige opposisjonspartier på Stortinget har en klar beskjed til Sylvi Listhaug, og til Erna Solberg: Listhaug er statsråd og har ansvar for å følge opp Stortingets vedtak. Om hun har vanskeligheter med det, får hun overlate jobben til en annen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.



Støre: – Stortinget er ikke Listhaugs saksbehandler



Ap fikk i november flertall for et hasteforslag om å stanse returene for noen av de enslige mindreårige som egentlig måtte ut av Norge når de fyller 18 år.

Listhaug har sendt et brev til de parlamentariske lederne i Ap, Sp, SV, Venstre, KrF, MDG og Rødt hvordan hun stiller 26 spørsmål om hvordan dette skal løses i praksis.

Aps innvandringspolitiske talsperson gikk tirsdag formiddag ut og mente at Listhaug må være usikker på hvordan hun skal gjøre jobben sin.

Nå går Aps partileder enda lenger:

VIL HA SVAR: Frp-statsråd mener det er flere uklarheter og løse tråder etter Stortingets vedtak om returstopp for enslige mindreårige asylsøkere – og har bedt om en avklaring fra opposisjonen. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Stortinget er ikke Listhaugs saksbehandler. Hun må gjøre sine vurderinger med sine fagfolk. Trenger hun Stortingets syn, må hun sende en sak til Stortinget, ikke en privat e-post med 26 spørsmål, sier Støre.



Ap-lederen påpeker at det er det svaret Listhaug vil få fra Ap.

– Vi forutsetter at hun sikrer fortgang i denne saken. Det er gått flere uker siden Stortingets vedtak og alt vi har fått er en liste med 26 spørsmål. Det skaper en usikkerhet for de enslige mindreårige som er berørt, sier Støre til VG.

Listhaug mener vedtaket er uklart



Listhaug har tidligere påpekt at hun mener saksbehandlingen av returstoppen er «totalt uforsvarlig». Hun sa tirsdag formiddag at hun mener det er en rekke uklarheter som opposisjonen bør klargjøre.



– Jeg synes dette er en underlig reaksjon fra Arbeiderpartiet, all den tid partileder Jonas Gahr Støre sa i debatten 14. november i Stortinget at: «Så skal vi kunne bistå i god dialog med regjeringen til at de (forslagene journ.anm.) blir tolket rett, på en måte som er Norge verdig», sa Listhaug til VG tirsdag.



Listhaug mener det er løse tråder etter hastevedtaket som trenger avklaring.

– Fordi jeg ønsker å følge opp vedtaket på best mulig måte, understreket Frp-statsråden.



