Mustafa (18) ble sendt ut en uke før Aps returstopp

Mustafa er en av de 220 ungdommene som skal få saken sin behandlet på nytt på grunn av Aps returstopp. Men han er allerede sendt tilbake til Afghanistan.

– Det er fryktelig tragisk, sier advokatfullmektig Lars Mathias Undheim, som representerer Mustafa.

Mandag 6. november ble den afghanske 18-åringen hentet på politiets utlendingsinternat på Trandum og kjørt til Gardermoen. På Stortinget raste debatten om hvordan partiene skulle håndtere de mange enslige mindreårige som fyller 18 år i høst og da må ut av Norge.

Fire tidligere Ap-statsråder hadde tre dager tidligere gått ut i VG og sagt at Afghanistan-returene bør stanses og SV varslet forslag om akutt returstans.

Klokken 17.30 ble Mustafa satt på flyet. Han ble da den ellevte 18-åringen med midlertidig opphold som ble tvangsutsendt til Afghanistan i år.

En uke senere fremmet Ap forslag i Stortinget om en returstans.

Hør Mustafa fortelle i dette lydklippet:

Full forvirring rundt endringene



Etter Ap fikk sitt asylforslag vedtatt i Stortinget, med flertall fra Sp, KrF, Venstre, SV, MDG og Rødt, er det ifølge UDI 220 ungdommer som kan få sakene sine behandlet på nytt.

Under rebehandlingen skal det legges mer vekt på om ungdommene har «omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser» i områdene de sendes til.

Men det er uklart om det faktisk betyr at mange flere får bli.

Advokatfullmektig Undheim, som har Mustafas sak, spør om Norge nå skal betale for å hente Mustafa til Norge igjen for at han skal få prøvd saken sin. Flere som skal få behandlet sakene sine på nytt nå, bor på gaten i europeiske storbyer.

SENDT UT: Mustafa (18) er en av dem som kom til Norge som mindreårig asylsøker i oktober 2015 og derfor fikk navnet «oktoberbarna». UDI og UNE mener han ikke har et beskyttelsesbehov i Norge og trygt kan returneres til Afghanistan nå som han har fylt 18 år. Det er ikke 18-åringen enig i. Foto: Trond Solberg , VG

– Så langt er det ikke klart for meg hvordan dette skal løses. Han har blitt sendt tilbake til Afghanistan og har ikke noen god anledning til å belyse sin sak på en god måte. Eneste måte han kan gjøre det på, er å gå gjennom meg. Det kommer etter min mening rimelig til kort.

– Det er uheldig om han ikke får gjøre et intervju med utlendingsmyndighetene personlig, sier advokatfullmektig Undheim.

Regjeringen: – En del løse tråder



Rigmor Aasrud, som er talsperson for Aps asylpolitikk, svarer slik:



– Vi har tenkt at det ikke er nødvendig eller en forutsetning at man må være til stede i Norge. Det må forvaltningen ta stilling til, hvordan de skal sikre en forsvarlig behandling av disse sakene, sier Aasrud.

– Kan dere slå fast at flere får bli med Aps forslag?

– Nei vi har sagt at vi skal innføre de sårbarhetskriteriene, og det vil sannsynligvis gjøre at noen flere skal få bli, sier Aasrud.

Det ble strammet inn på opphold for enslige mindreårige asylsøkere i fjor. Alle de som tvangsreturneres til Afghanistan, har ifølge UDI og UNE ikke et beskyttelsesbehov.



Justisdepartementet og UDI jobber nå med å se hvilke virkninger de nye asylvedtakene egentlig vil få.

– Dette forslaget innebærer en del løse tråder. Justis- og beredskapsdepartementet jobber nå med nye føringer til utlendingsmyndighetene, og vi vil nøye gå gjennom forslaget for å sikre at Stortingets vedtak denne uken blir fulgt opp etter beste evne, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i en e-post til VG.



