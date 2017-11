Listhaug om returstans til Afghanistan: - Jeg advarer på det sterkeste

Innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) skal nå svare om Afghanistan-returene i Stortinget.

Listhaug og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er hasteinnkalt for å snakke om sikkerheten i Afghanistan.

- Jeg vil på det sterkeste advare mot å stanse alle returene til Afghanistan, sier Listhaug til Stortinget.



* Se sendingen i Stortinget i videovindet nå!



Det har i høst stormet rundt Norge returer av unge afghanere til det krigsherjede landet. En samlet opposisjon, fra Rødt til Venstre, krever at de to statsrådene svarer om Afghanistan-returene.

- Jeg frykter også at vedtaket åpner for økt asyltilstrømning til Norge, etter en periode med rekordlave ankomster, da Norge vil være det eneste landet i Europa – så langt vi vet – som vil stanse alle returer til Afghanistan, sier Listhaug.

UDI regner bare to av Afghanistans 34 provinser så farlige at ingen kan returneres dit uansett.

- Afghanere med behov for beskyttelse, får asyl uavhengig av alder. Det skal imidlertid mye til før den generelle sikkerhetssituasjonen er så alvorlig at enhver retur til et land eller et område vil være i strid med norsk lov og våre internasjonale forpliktelser, sier Listhaug i Stortinget.

Dette er saken:



• I løpet av høsten fyller hele 130 enslige mindreårige asylsøkere 18 år – og da har UDI vedtatt at de må ut. En stor gruppe har rømt fra Norge og lever på gaten i Europa.

• Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt verre de siste årene.

• SV, MDG og Rødt har foreslått en stans i returene helt til sikkerheten rundt Afghanistan-returene er avklart. Men det tar tid, fordi saken må gjennom en tidkrevende behandling i Stortinget.

• Derfor har SV også fremmet forslag om en akutt stans i returene, som det trolig skal stemmes over i neste uke. De er avhengig av Ap og Sp for flertall – som enda ikke har avgjort om de skal stemme for eller mot.

• UDI-direktør Frode Forfang mener at det ikke er sikkerheten i Afghanistan det er uenighet om, men terskelen for å få asyl i Norge.