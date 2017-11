Krever at Listhaug og Søreide svarer om Afghanistan-returene

Ap, Sp, KrF, Venstre og SV sender nå et brev hvor de krever at Sylvi Listhaug (Frp) og Ine Eriksen Søreide (H) stiller i Stortinget og svarer om sikkerheten i Afghanistan.

Igjen foregår det en intern dragkamp i Arbeiderpartiet om deres asylpolitikk. Tidligere Ap-topper, Ap-veteraner og fylkeslag har startet et asylopprør for å få Ap til å stanse returene til Afghanistan. Klokken 10 i dag fremmet SV et forslag i Stortinget om akutt stans i returene.

Gruppestyret i Ap, med partileder Jonas Gahr Støre i spissen, har i morgentimene hatt møte for å bestemme seg for hva de skal stemme. De stemte for at forslaget med akutt returstans skal hurtigbehandles.

Men Aps innvandringspolitiske talsperson Rigmor Aasrud sier til VG at opposisjonen i tillegg nå sender et brev hvor de krever at utenriksministeren og innvandrings- og integreringsministeren kommer i Stortinget og svarer om sikkerheten i Afghanistan.



MÅ SVARE: Statsrådene Sylvi Lighaug (Frp) og Ine Marie Eriksen Søreide (H). Foto: Mattis Sandblad , VG

– Vi håper de kan komme svært raskt. Det kan bli en redegjørelse fra dem allerede i morgen. Å høre deres redegjørelse i plenum gjør dem også mer ansvarlige for hvordan de vurderer situasjonen i Afghanistan, sier Aasrud til VG.

Etter statsrådene har redegjort, skal Ap bestemme seg for om de faktisk vil ha returstans.

Slik gjøres sikkerhetsvurderingene: Fagorganet Landinfo skriver rapporter om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. UDI bruker de rapportene når de vurderer om asylsøkere har behov for beskyttelse eller kan returneres. – Landinfo gir bare en vurdering av sikkerhetssituasjonen, men de vurderer ikke om det er trygt å returnere til landet. Landinfos vurderinger er i all hovedsak sammenfallende med andre fagmiljøer på Afghanistan, sier UDI-direktør Frode Forfang. UDI ligger under Justisdepartementet. Tersklene for å få asyl bestemmes av politikerne, men UDI har ansvaret for sikkerhetsvurderingene.

Enkelt forklart - dette er saken:



• I løpet av høsten fyller hele 130 enslige mindreårige asylsøkere 18 år – og da har UDI vedtatt at de må ut.



• Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt verre de siste årene.



• SV har foreslått en stans i returene helt til sikkerheten i Afghanistan er avklart. Men det tar tid, fordi saken må gjennom en tidkrevende behandling i Stortinget.

• Derfor fremmet SV i dag et nytt forslag som skal rett til votering. Der krever de akutt stans i Afghanistan-returene. Det er svært uvanlig at Stortinget hurtigbehandler saker på denne måten. Men alle dokumenter i saken må ligge ut for stortingsrepresentantene i minst 24 timer, så den faktiske voteringen om returstans blir tidligst på torsdag.



• Ap og Sp ønsker at utenriksministeren og innvandringsministeren kommer til Stortinget og redegjør om sikkerheten i Afghanistan før de bestemmer om de vil ha akutt returstans.



Tvangsreturnert til Afghanistan

Mens saken har blitt diskutert på Stortinget de siste ukene, har flere 18-åringer blitt sendt til Afghanistan. Forrige mandag ble en afghaner tvangsreturnert. VG er kjent med at også et av «oktoberbarna» ble returnert til Afghanistan i går.

Men de fleste rømmer fra Norge før 18-årsdagen, for å unngå tvangsretur. Mens ti 18-åringer har blitt tvangsreturnert til Afghanistan i år, har minst 169 afghanere med midlertidig opphold forsvunnet fra norske mottak.

VG har møtt flere av dem på gaten i Paris:

Les saken fra Paris her.