Joner med nytt asylstunt: – Flau på vegne av Norge

Med fjorårets rabalder friskt i minne, har Kristoffer Joner (45) fått med seg flere kjendiser i en ny asylkampanje.

– Jeg vil ikke at Norge skal være et sånt land. Vi er et av de mest velfungerende samfunnene i verden og har alltid stått på for folks rettigheter. Og nå plutselig har vi blitt et land som tar utrolig kjipe og urettferdige valg, sier Joner til VG.

I en video han har publisert på Facebook søndag, taler skuespilleren til en tenkt asylsøker som fyller 18 år og som derfor skal sendes ut av Norge.

– Du skjønner jo det at vi ikke kunne sende deg hjem med en gang, for da var du et barn. Vi måtte vente til du ble 18 år, og det har du nå blitt, sier Joner i den forestilte bursdagstalen.

Lars Vaular og Pia Tjelta



Kampanjen, som i likhet med fjorårets mye omtalte asylstunt er laget i samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og reklamebyrået Anorak, kommer etter en opphetet debatt om utsendelser av 18-åringer til Afghanistan.



Rapperen Lars Vaular, skuespiller Pia Tjelta, humorduoen Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, Ap-statsråd Bjørn Tore Godal og Høyre-politikerne Kai Eide og Jens Johan Hjort de øvrige som deltar i asylkampanjen:

Joner entret asyldebatten med et brak da han i november i fjor gikk til frontalangrep på innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i et Facebook-innlegg. Skuespilleren fikk imidlertid hard medfart da det ble kjent at NOAS og reklamebyrået Anorak hadde spilt en rolle i utformingen av innlegget.

Kaoset som oppsto i etterkant, var uansett svært innbringende for NOAS, som dro inn 4,1 millioner kroner. Dermed økte antall saksbehandlere i organisasjonen fra fem til åtte, opplyser NOAS-sjef Ann-Magrit Austenå.

Fordi regjeringen i statsbudsjettet for 2018 har valgt å kutte 1,1 millioner kroner i bevilgninger til NOAS' arbeid, forsvinner nå to av disse stillingene igjen, forteller Austenå. Derfor bestemte Joner seg for å sette i gang en ny innsamlingsaksjon.

Også denne gang med NOAS som partner:



SAMARBEIDER: NOAS-leder Ann-Magrit Austenå samarbeider for andre gang med skuespiller Kristoffer Joner. Her er de fotografert like før innspilling av reklamekampanjen. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg kan ikke skjønne det. Å ta penger vekk fra dem som går gjennom sakene og sjekker om vi behandler disse unge menneskene på rett måte. Jeg blir rett og slett litt flau på vegne av Norge i denne saken, sier Joner.

I nær en av to saker NOAS har engasjert seg i, har vedtak om retur blitt omgjort til vedtak om opphold, ifølge organisasjonens egne tall.

– Listhaug har blitt så mild og koselig



Tirsdag fikk Ap flertall for å stoppe returene av en gruppe enslige mindreårige asylsøkere – og at 220 ungdommer skal få saken sin behandlet på nytt. NOAS sier det er en nødvendig pustepause, men at det skaper stor usikkerhet for gruppen med enslige mindreårige - og at effekten er usikker.

– Mener du at alle afghanske asylsøkere bør få bli – uavhengig av om de har beskyttelsesbehov?

– Det er ikke opp til meg. Det jeg er interessert i, er at alle skal få saken sin behandlet på en ordentlig måte, sier Joner til VG.

– Det handler om disse menneskenes rettssikkerhet. Og da skjønner jeg ingenting når vi kutter i støtten til dem som sikrer at behandlingen av sakene går riktig for seg, sier han.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har på det sterkeste advart mot en stopp i returene:



Joner har fjorårets debatt med Listhaug friskt i minne og forteller at han fremdeles blir provosert av å tenke på hennes formuleringer den gangen.

– Er du forberedt på en ny krig med Listhaug?

– Forrige gang var Listhaug veldig tøff i tonen, noe mange reagerte på. Ikke for å snakke for mye om det som skjedde den gangen, men hun var ikke så veldig sjarmerende. Hun gikk langt over grensen. Men denne gangen er det jo egentlig ikke henne vi henvender oss til. Det er jo Stortinget, kan du si. Listhaug er uansett bare én person, sier Joner.

– Forventer du at hun reagerer?

– Nei, det gjør jeg vel egentlig ikke. Eller jeg har ikke tenkt noe særlig på det. Jeg synes hun har fått en ny tone i det siste, hun har blitt så mild og koselig, flirer Joner.

– Må tåle noen på trynet

– Det ble et voldsomt oppstyr i fjor. Hva lærte du av det?

– Nei, jeg vet ikke helt, jeg. Jeg sa min mening, og det er klart at når du stikker hodet frem, så må du tåle noen på trynet. Sånn er det, sier Joner, og tenker seg om litt.

– Denne gangen er vi i hvert fall veldig åpne om alt. Sist gang forsto jeg ikke helt problemet. Det var litt sånn «du fikk hjelp av et selskap og sto ikke alene bak dette». Men i mitt yrke samarbeider man om alt, så jeg ble veldig forvirret da reaksjonene kom og folk lurte på om jeg var ærlig. Selvsagt var jeg ærlig. Jeg var ganske «pissed off», og det var det andre som var også, sier han.



Hør en afghansk kvinne fortelle om livet etter returen fra Norge til Afghanistan:

Også byråleder Torgeir Vierdal i Anorak understreker at det har vært viktig å tydeliggjøre reklamebyråets rolle denne gangen.

– Vi har vært opptatt av å forsikre oss om at det kommer tydelig frem at dette er en innsamlingsaksjon for og av NOAS, ja. Det er Anorak sitt ansvar som NOAS' samarbeidspartner, i år som i fjor. Selv om fjorårets aksjon var mer spontan enn den er i år, konkluderte samtlige organer som vurderte vår involvering, med at det ikke var noen kritikkverdige forhold, sier Vierdal.