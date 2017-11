Høyre om asylstriden: – Ap droppet alle sine prinsipper

Høyre kritiserer Ap for å tvinge gjennom endringer i asylpolitikken og avviser at de «dilter etter Frp». Ap svarer at de måtte sette ned foten.

Tirsdag fikk Ap flertall for å stoppe returene av en gruppe enslige mindreårige asylsøkere – og at 220 ungdommer skal få saken sin behandlet på nytt.

Høyre er skuffet over at Ap fikk hasteinnfart asylendringer.

– Jeg hadde ønsket at Ap hadde stått fast. I denne saken droppet Ap alle sine prinsipper for å tekkes en asylopposisjon i eget parti, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til VG.

Mens det har vært et asylopprør på grasrota i Ap, sier Helleland at det ikke har vært noen internt i Høyre som ville ha en endring av denne politikken.

– Nei. Det har vært veldig en enighet om dette, at vi må ha en konsekvent politikk når det gjelder asyl. Det verste vi kan gjøre er å bytte politikk annethvert år, når asylkonjunkturene går opp og ned, sier Høyre-toppen.

Og påpeker at Høyre og Frp står sammen om innstramningen på enslige mindreårige i fjor:

– Det var noen som i debatten i Stortinget nevnte hvor mange millioner unge mennesker det er i Afghanistan. Det er ikke slik at de går rundt i livsfare alle sammen, sier Helleland.

– Det er en vanskelig sikkerhetssituasjon i det landet, men det har asylvedtakene tatt høyde for. Jeg tror ikke Ap, i alle fall ledelsen, har hatt et ønske om å endre politikk, men det er et press nedenfra, sier Høyre-toppen.

I stortingsdebatten denne uken ble Høyre anklaget for å «dilte etter Frp» i innvandringspolitikken. Helleland sier at Erna Solberg selv var en innvandrings og integreringsminister som var kjent for å være tøff.



– I denne saken tror jeg at statsministeren har ganske stor kunnskap og innsikt, og jeg tror ikke hun lar seg dilte med, sier Helleland.



– Nødvendig å sette ned foten



Etter et halvt år med interne diskusjoner fikk Ap på tirsdag hasteinnfart en returstopp, etter en sjeldent brukt bestemmelse i Stortingets forretningsorden.



– Det er uvanlig å gjøre dette, men det var også en uvanlig situasjon det var nødvendig å sette foten ned for, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

– Trond Helleland må bare legge til grunn at stortingsflertallet ikke er enig i regjeringens praktisering. Ap vil fortsatt ha en streng, rettferdig og human politikk, men det å vise særlig aktsomhet overfor de sårbare mindreårige, viste ikke regjeringen og det satte Stortinget foten ned for i går, sier Støre.

Ap-lederen sier det er «helt feil» at Ap-ledelsen ga etter for et press nedenfra.

– Vi har engasjement rundt disse sakene og vi forankrer beslutningene grundig. Derfor er det noen som mener at vi ikke har hastet med dette, men har ventet lenge, fordi det var nødvendig å gå runder med hele partiorganisasjonen, sier Støre.

– Det biter ikke på oss



Helleland (H) sier at 18-åringer som sendes til Afghanistan er «godt voksne gutter i vernepliktig alder i Norge». De ville stå fast på at de som fyller 18 år i høst, skal returneres.

– Hva er forskjellen på Høyre og Frp i politikken på enslige mindreårige?

– Vi har en politikk i regjeringen, som vi står sammen om. De forsøkene fra Ap på å gi Høyre dårlig samvittighet eller si at dere er like ille og ikke kan være i samme bås som Frp, det biter ikke på oss. Vi vet at det er regjeringens politikk som gjelder. Vi har nok ulik retorikk, men politikken er den samme i regjering, sier Helleland.

Han sier det blir interessant å se når 220 ungdommer nå skal få sakene sine behandlet på nytt, fordi han ikke er sikker på om det vil gi et annet resultatet.

