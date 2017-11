Flertall på Stortinget: Stans i returene for noen av asylbarna

Ap fikk flertall for sitt forslag om å stanse returene for noen av de enslige mindrårige som egentlig måtte ut av Norge når de fyller 18 år.

Det skjedde i dag noe uvanlig på Stortinget: En sjeldent brukt unntakshjemmel ble brukt for å hastebehandle flere forslag om returstans.

Etter en krass innvandringsdebatt får Ap flertall for et forslag om å behandle sakene til flere enslige mindreårige asylsøkere på nytt - og at de ikke skal returneres før de har fått ny saksbehandling.



Det tross store protester fra Høyre og Frp.



– Jeg er veldig urolig for det vedtaket som skal fattes her i dag, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i Stortinget.

– Her er det en saksbehandling som er totalt uforsvarlig, uten at man har vurdert konsekvensene, utdyper Listhaug overfor VG.

– Det er oppsiktsvekkende det Ap gjør i dag, sa Høyres innvandringspolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen.

Sp, Venstre, KrF, SV, Rødt og MDG sikret Ap flertall for forslaget. SV ville ha en akutt stopp i alle returene til Afghanistan, uansett alder og situasjon, men det var både Ap og Sp imot.

Asylopprørene presset Ap-ledelsen



Ap-leder Jonas Gahr Støre har to ganger i år måtte hamle opp med store asylopprør i sitt eget parti, på grunn av behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.

Flere Fylkesparti, tidligere statsråder og AUF-ere har stått bredbent bak kravet om at partiet stanser returene - og nå har de fått gjennomslag. Ap vil nå behandle sakene til flere som har fått midlertidig opphold i Norge på nytt.

– De som fikk avslag, bør raskt få behandlet sin sak på nytt, i lys av de sårbarhetskriteriene vi nå innfører, sier Støre nå til VG.

ASYLOPPRØRET: Ap-leder Jonas Gahr Støre har varslet en ny linje for partiet på enslige mindreårige asylsøkere. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Og i mellomtiden skal politiet ikke hente dem og returnere dem?

– Ja, det er rimelig at det er slik. Hvis de får bekreftet sitt avslag, må de returneres.

Dette er saken



Det har i høst stormet rundt returene av unge afghanere. 130 enslige mindreårige fyller i høst 18 år - og må da ut av Norge.

I fjor fjernet regjeringen det såkalte rimelighetsvilkåret, med støtte fra Ap og Sp. Det åpnet for at mange flere enslige mindreårige asylsøkere kan sendes til internflukt i sitt eget land så snart de fyller 18 år.

Endringen førte til en dramatisk økning i antallet som får midlertidig opphold – og dermed har det blitt en kø av unge afghanere som må ut av Norge i høst.

De fleste rømmer fra Norge før 18-årsdagen:



PÅ GATA: Disse ungdommene hadde midlertidig opphold i Norge til de fylte 18 år, men rømte fra Norge før 18-årsdagen. Nå bor de på gaten i Paris. Foto: Helge Mikalsen , VG

Et år etter lovendringen, foreslo Ap altså en hasteendring.

Disse returene kan nå stanses



Ap vil innføre noen «sårbarhetskriterier». Selv om deler av Afghanistan er utrygt, sendes i dag mange av de unge afghanerne til internflukt i sitt eget land, i Kabul. Ap sier at det må legges større vekt på om de unge ikke har omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i internfluktområdet når det skal bestemmes om de skal få opphold.

Det kan bety at flere av de unge afghanerne får opphold i Norge, i stedet for at de må returnere når de fyller 18 år.

Ap ber også om at sakene til disse enslige mindreårige som har fått midlertidig opphold og skulle sendes til internflukt i sitt eget land - behandles på nytt og at de ikke returneres før den nye behandlingen.

Altså blir det da en returstans for disse ungdommene.



Ap krever også at Regjeringen snur på dette: UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei

