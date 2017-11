Farida (11) til Stortinget: - Jeg håper rettferdigheten kommer tilbake til Norge

Farida (11) og familien venter i Afghanistan på at Høyesterett skal behandle anken deres. 11-åringen ble i dag en del av asyldebatten på Stortinget.

MDGs Une Bastholm leste under debatten om Afghanistan-returene på Stortinget onsdag opp et brev fra Farida (11).

Familien til Farida ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015, to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres ble trukket tilbake.

«Det er veldig slitsomt, jeg ventet nesten tre år her at jeg en dag skal tilbake til Norge. Jeg får vondt i hjertet når jeg tenker at staten i Norge leker med mitt liv og det er veldig vanskelig å skjønne», skriver hun.

«Jeg håper for en dag rettferdigheten kommer tilbake til Norge», skriver hun.

Her er brevet fra Farida:

Det stormer nå rundt utsendelsen av 18-åringer som har hatt midlertidig opphold i Norge. De hadde ikke samme type opphold som Farida og familien, men de fleste av de mindreårige er fra Afghanistan.



Se en dokumentar om Farida her: