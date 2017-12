Ap: Listhaug vet ikke hvordan hun skal gjøre jobben sin

Ap er nådeløse mot Sylvi Listhaug etter at Frp-statsråden sendte et langt brev med spørsmål om hvordan Stortingets vedtak om returstans for unge asylsøkere egentlig skal praktiseres.

Sylvi Listhaug har sendt 26 spørsmål til partiene som vedtok returstoppen for enslige mindreårige asylsøkere – fordi hun mener det er uklart hva Stortinget egentlig vedtok og hvordan det skal praktiseres.

Det reagerer Ap sterkt på.

– Det er veldig uvanlig at statsråden har gjort dette. Jeg vil ikke mistenke statsråden for å drive med spill, så da må det være at hun er usikker på arbeidsoppgavene sine, når hun ikke greier å tolke dette vedtaket, sier Rigmor Aasrud, som er talsperson for Aps innvandringspolitikk, til VG.

Ap-talspersonen sier hun aldri har sett en statsråd sende et sånn brev før. Hun mener brevet er helt unødvendig.

– Mener du altså at Listhaug er usikker på hvordan hun skal gjøre jobben sin?

– Ja, for dette er statsrådens arbeidsoppgaver, å sette Stortingets vedtak ut i livet, sier Aasrud til VG.

Her kan du selv lese brevet. Listhaug krever svar fra Ap, Sp, SV, KrF, Venstre, MDG og Rødt – som alle stemte for returstoppen:

Mener Listhaug må bestemme



Ap fikk i november flertall for sitt hasteforslag om å stanse returene for noen av de enslige mindreårige som egentlig måtte ut av Norge når de fyller 18 år. Rundt 220 skal trolig få sine saker behandlet på nytt.

Les også: Nordmenn mer positive til innvandrere

Sylvi Listhaug har tidligere påpekt at det er svært uklart for henne hvordan dette faktisk skal gjennomføres og kalte saksbehandlingen «totalt uforsvarlig».



– Jeg og regjeringen er svært opptatt av å følge opp vedtaket i tråd med Stortingets intensjon. Da må de uklarhetene vi så langt har avdekket avklares, skriver hun, sa Listhaug til VG mandag.

Etter en lovendring i fjor som Ap innførte med regjeringen i fjor, skjøt antallet midlertidige tillatelser i været. Ap har i ettertid anklaget Listhaug for å praktisere det regelverket strengere enn det Stortinget la opp til.



Nå kritiserer de likevel at Listhaug spør hvordan hun skal tolke nye endringer.



VIL HA KUTT: Ap har med Jonas Gahr Støre i spissen fått vedtatt endringer som kan føre til at færre asylbarn får midlertidig opphold. Men det er så langt uklart hvordan endringene vil slå ut. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Vedtaket vårt er tydelig



Flere av dem som har fylt 18 år i høst, har rømt fra Norge og bor på gaten i Europa. Listhaug spør om disse må komme tilbake til Norge for å få søknaden behandlet – og om staten i så fall skal betale for det. Det er to av de totalt 26 spørsmålene hun stiller.



– Ap har fått vedtatt noe i Stortinget på hurtigbehandling, men mener det må være opp til Høyre/Frp-regjeringen å avgjøre hvordan dette skal slå ut?



– Det er helt vanlig. Vedtaket vårt er ganske tydelig. Det gjelder enslige mindreårige asylsøkere som har fått behandlet saken sin etter 1. oktober 2016 og har blitt henvist til internflukt. De skal få saken sin behandlet etter nye sårbarhetskriterier, sier Aasrud.

– Det er helt unormalt at statsråden må sende brev for å fortolke et vedtak som er gjort i Stortinget, sier Aasrud.



– Dere skriver at det «skal ha betydning» om søkeren ikke har omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser. Dette har jo allerede betydning i dag. Men hvor mye betydning mente dere at det skal ha? Bitte litt vekt eller avgjørende vekt? Det kan jo slå ut helt forskjellig. Dere mener det skal være opp til Sylvi Listhaug å tolke hvor strengt dette skal bli?

– Det er sånn som statsråder forholde seg til sånne saker, løpende, svarer Aasrud.

– Hva betyr det?

– At statsråden er statsråd og statsråden har et ansvar for å følge opp Stortingets vedtak. Det er mange spørsmål i det brevet som er ganske spesielle, sier Aasrud til VG.

Les VGs saker om mindreårige asylsøkere.