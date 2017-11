Ap fremmer fire nye endringer i asylpolitikken

Ap vil stoppe utsendelsene av flere av asylbarna som fyller 18 år i høst. Tirsdag fremmer de fire nye forslag i Stortinget.

Det har i høst stormet rundt utsendelsen av enslige mindreårige asylbarn som fyller 18 år – og dermed må ut av Norge. I Arbeiderpartiet har partiledelsen fått klar beskjed fra flere fylkesparti, tidligere statsråder og AUF om å ta grep.

Ap varsler nå at de vil fremme fire nye forslag i Stortinget for å endre behandlingen av de enslige mindreårige. VG får dem gjengitt slik av Aps kommunikasjonsavdeling:

Ber regjeringen snu



1. Ap ber om at regjeringen opphever instruksen av 29. mars i år. Da ba UDI om en oppmykning på dette feltet, så flere av de enslige mindreårige fikk bli, men regjeringen sa nei og instruerte UDI.



2. Ap ber om at det innføres sårbarhetskriterier. Det vil kunne føre til at flere enslige mindreårige får bli.

Vil stanse returen for noen asylbarn

3. I fjor fjernet regjeringen det såkalte rimelighetsvilkåret, med støtte fra Ap og Sp. Det åpnet for at mange flere enslige mindreårige asylsøkere kan sendes til internflukt i sitt eget land så snart de fyller 18 år. Dermed har det blitt en kø av unge afghanere som må ut i høst.

Dette er noen av dem - som rømte til Paris før 18-årsdagen:

Ap ber nå om at de som har fått midlertidig opphold og blitt henvist til internflukt fra 1. oktober i fjor, da rimelighetsvilkåret ble fjernet, får sine saker behandlet på nytt i henhold til de nye sårbarhetskriteriene.

4. For den gruppen som omfattes av dette, som har fått søknaden behandlet etter at rimelighetsvilkåret ble fjernet, der ber de om at de sakene stilles i bero.



Det betyr en returstans – så enkelte enslige mindreårige ikke blir sendt ut.



Ap har likevel varslet at de vil stemme imot SVs forslag om en akutt stans i alle returer til Afghanistan.