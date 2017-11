Meyer: – SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit

SSB-sjef Christine Meyer sa ikke opp jobben sin i dag. Etter et allmøte med SSB går hun ut i stedet ut mot Finansdepartementet.

I dag tidlig var SSB-sjef Christine Meyer kalt inn på teppet hos finansminister Siv Jensen for tredje gang etter at Meyer iverksatte en kontroversiell omorganisering av byråets forskningsavdeling.

Møtet mellom Jensen og Meyer ble aldri noe av da sistnevnte ønsket å ha med advokat, noe Jensen ikke ville tillate. Derfor ble det ikke noe møte. Fra Finansdepartementet tok Meyer den korte turen opp til SSBs lokaler hvor hun holdt allmøtet for de ansatte.

– Jeg mener det er ikke grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer under pressekonferansen.

– Jeg er bekymret for SSBs uavhengighet

På pressekonferansen sa hun at SSB skal være uavhengig, og ikke styres politisk.

– Med de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit, sa hun.

– Alle endringer jeg har initiert har vært forankret i SSBs styre og hos eier. Finansdepartementet har gitt meg som direktør et tydelig mandat til å modernisere og effektivisere SSB.

Hun henviste også til saken om at en rapport om innvandring som var under kvalitetskontroll ble anglaget for å bli politisk sensurert

– Jeg føler også vi har blitt presset på innvandringsfeltet, sa hun.

Erna Solberg: Tillit til at Siv Jensen håndterer saken

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å blande seg inn i saken.

– Det er ikke en statsministers oppgave å svare på alt som skjer i samfunnet. Jeg har full tiltro til at Siv Jensen håndterer dette på en god måte, sier Erna Solberg til VG

Christine Meyer understreket etter SSB-allmøtet igjen at hun avviser at SSB legger politiske føringer på forskningen.

– Jeg avviser bestemt at SSB legger politiske føringer på forskningen - det har aldri skjedd i min tid.

I tillegg sa hun at det er vanskelig å forstå hvorfor finansministeren, som er opptatt av omstilling og effektivisering i offentlig sektor, ikke ønsker at SSB skal levere på bestillingen i tildelingsbrevet.

– Vi har fulgt spillereglene om samarbeid med partene. Omstillingsprosessene har vært godt forankret i styret og finansdepartementet, sa hun.

Skylder på Finansdepartementet

Finansdepartementet bekrefter i en pressemelding at Meyers advokat ikke fikk være med inn, men også at møtet heller ikke var et oppsigelsesmøte, og at det derfor ikke var naturlig at Meyer skulle få ha med advokat.

– Tilbakemeldingene finansministeren hadde planlagt å gi i møtet, vil bli meddelt Meyer skriftlig, skrev finansdepartementet i en pressemelding.

Til VG sier flere kilder at Meyer i allmøtet legger skylden på Finansdepartementet.

– Jeg mener kaoset som nå er skapt, er eierens skyld, sier hun, ifølge VGs kilder.

På pressekonferansen gikk hun også ut mot Finansdepartementet

– Vi har hatt en eier som har støttet oss gjennom hele prossen, frem til de kritiske punktene, sa hun.

Flere kilder sier også til VG at SSB-sjefen ikke tok selvkritikk på allmøtet.

Ekstraordinært krisemøte

Meyer er innkalt til styremøte i SSB fredag klokken 15 etter et brev fra finansdepartementet. Det bekrefter styreleder Morten Reymert ovefor VG. DN, som først omtalte dette, kaller det et ekstraordinært hastemøte.

– Hva vil dette møtet handle om?

– Administrerende direktør (Meyer journ. anm) vil gi en status og en orientering om situasjonen, sier Reymert til VG.

– Hvorfor har er innkalt til møte?

– Det er naturlig at styret får en orientering fra administrerende direktør etter allmøtet med de ansatte.

– Har Meyer slik styret ser det handlet i strid med deres retningslinjer?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Hva har denne prosessen betydd for SSB?

– Det som har skjedd de siste ukene har vært uheldig for Statistisk sentralbyrå. Det må tas grep for å sikre at SSB har den tilliten det trenger i samfunnet, sier Reymert.

Trist

Torsdag skrev flere medier at Meyer trolig var ferdig som SSB-direktør etter møtet fredag. Finansdepartementet avkreftet i dag at det var snakk om noe oppsigelsesmøte, og bekrefter at det i stedet ble holdt et møte med departementets embetsverk.

Bakgrunnen for SSB-striden er at Meyer satte i gang en svært kontroversiell omorganisering av SSBs forskningsavdeling uten å skaffe seg tilstrekkelig ryggdekning i sitt eget styre eller hos sine eiere i Finansdepartementet.

En av grunnene til at omorganiseringen av SSB har vakt så mye oppsikt, er at mannen bak innvandringsregnskapene, Erling Holmøy, ikke lenger vil få forske for byrået.

Holmøy møtte pressen utenfor SSBs lokaler i Oslo samtidig som sjefen hans, Christine Meyer, holdt allmøte om den åpne konflikten i byrået, skriver NTB

– Prosessen er unik, selvfølgelig. Og trist. Det er jo en uenighet og en konflikt her. Dette har eskalert og det skyldes jo at disse endringsforslagene, som har vært mange og omfattende, har møtt veldig mye saklig motstand, sier Holmøy.

Det var nettopp SSB-forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm som sto bak den kontroversielle rapporten med beregninger av prislappen for innvandring til Norge, der han mente godkjenningen av rapporten ble trenert av hans egen ledelse. Den ble til slutt frigitt torsdag. Her kan du lese hva rapporten inneholdt.