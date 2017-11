Meyer: Ble bedt om å gi innvandringsforsker spesialbehandling

Få dager før Christine Meyer skulle treffe Siv Jensen i det første oppvaskmøtet om bråket i SSB 30. oktober, fikk hun en uoffisiell telefon fra Finansdepartementet.

I den hemmelige samtalen skal det ha blitt sagt at alt ville «gå fint» hvis Meyer bare ga den omstridte forskeren Erling Holmøy tilbake jobben sin i SSBs forskningsavdeling.

Uanstendig forslag

Meyer oppfattet dette som et uanstendig forslag, og en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon, og ba toppbyråkraten som ringte om å melde tilbake følgende til finansministeren:

– Jeg sa at hvis Siv Jensen ønsker dette, så må hun i tilfelle instruere meg skriftlig til å gjøre det. Det var mitt svar, sier Christine Meyer til VG.

Men det kom aldri noen skriftlig instruksjon fra Siv Jensen.

– Men jeg ble gitt et klart inntrykk av at situasjonen ville løse seg hvis jeg gjorde dette, fastslår hun.

Søndag inngikk Meyer en avtale med Finansdepartementet om å gå av som administrerende direktør i SSB, etter bare to og et halvt år i jobben.

Finansdepartementet har fått tilsendt artikkelen og kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen svarer for departementet.

Hun avviser at de har bedt Meyer flytte Holmøy.

– Dialogen har gått på mange mulige løsninger, blant annet om utvelgelseskriteriene kunne utvides slik at disse modellene ble sikret i forskningsavdelingen. I den forbindelse har flere navn vært nevnt, også Erling Holmøy, men vi har aldri bedt Christine Meyer flytte Holmøy tilbake til forskningsavdelingen. Meyer gjorde det klart at det ikke lot seg gjøre å justere kriteriene slik at nøkkelpersonell på disse modellene ble værende i forskningsavdelingen, skriver hun i en e-post til VG søndag kveld.

– Ingen av disse samtalene var hemmelige. Det er helt vanlig at embetsverket har samtaler med etatsledere, legger hun til.

«Du kommer ikke til å like dette, Christine»

Det som fikk saken til å ta av i mediene i slutten av oktober, var at det ble klart at forskeren Erling Holmøy ikke lenger skulle jobbe i samme avdeling som før, på grunn av en omfattende omorganisering av SSB.

– Vedkommende som ringte begynte med å si at «dette kommer du ikke til å like, Christine». Erling Holmøy var bestemt flyttet over fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Han var en av svært mange som måtte skifte avdeling som en del av omorganiseringen av forskningsavdelingen i SSB. Jeg sa at hvis vi skulle gi Holmøy en slik spesialbehandling, ville det ødelegge objektiviteten i hele innplasseringsprosessen. Det ville brutt med de kriteriene vi hadde satt opp for dette.. Det som ble foreslått var en særbehandling av Holmøy, og en sånn personalpolitikk kunne jeg ikke stå for, sier Meyer.

– Jeg gikk ganske så sjokkert inn i møte med noen av mine ledere og fortalte dem hva som hadde skjedd.

– Hvem i Finansdepartementet var det som ringte deg?

– Det ønsker jeg ikke å si.

Eksplosjon i mediene

Saken hadde nå eksplodert i mediene. Enkelte hevdet at Meyer, som har vært både statssekretær og byråd i Bergen for Høyre, ville kneble innvandringsforskningen ved SSB. Bakgrunnen var at Meyer ved flere anledninger før hun tiltrådte som SSB direktør, har fremmet liberale oppfatninger i innvandringsdebatten.

Særlig sterk var kritikken i regjeringspartiet Siv Jensen leder, Frp.

Da Christine Meyer kom til det av mediene er blitt beskrevet som et oppvaskmøte den 30. oktober, fikk hun seg en real overraskelse.

Ifølge Meyer hadde embetsverket i Finansdepartementet informert henne om hva som skulle skje i møtet, og hun hadde forberedt tiltak i samråd med departementet.

Men i møtet kom Siv Jensen ifølge Meyer med et forslag som ikke hadde blitt nevnt av Finansdepartementet før.

– Siv Jensen foreslo at hele omorganiseringen av SSBs forskningsavdelingen skulle utsettes til etter at Statistikklovutvalget la frem sin innstilling.

– Svært overrasket

– Ble du overrasket over Jensens forslag?

– Jeg var overhodet ikke forberedt på dette, og ble derfor svært overrasket. Ingen hadde nevnt noe om dette på forhånd, det kom som lyn fra klar himmel.

– Hva svarte du Jensen?

– At det ikke var aktuelt. Det var helt nytt for meg. I ettertid ser jeg at dette svaret må ha opprørt finansministeren, sier Meyer.

Til dette møtet hadde Meyer dessuten med seg et kompromissforslag:

To av SSBs forskere, den ene var Erling Holmøy, skulle få med sine arbeidsoppgaver inn i statistikkavdelingen, deriblant innvandrerregnskapet.

På morgenen hadde hun lagt frem dette tilbudet for de to forskerne, men de hadde ikke svart idet Meyer gikk i møte med Jensen.

Ga etter

– Hva sa Jensen til ditt kompromissforslag?

– Det ble aldri seriøst diskutert i møtet. Hun ønsket nok at jeg hadde fått aksept fra forskerne og ba meg å jobbe med det til neste møte. I stedet for Meyers foreslåtte tiltak handlet møtet om finansministerens nye forslag om å utsette hele omorganiseringen av forskningsavdelingen.

Etter første møtet med finansministeren, som Meyer oppfattet som konstruktivt, samlet Meyer sin ledergruppe i SSB.

Meyer bestemte seg for å imøtekomme Finansministerens ønske.

– Etter å ha tenkt meg nøye om konsekvensene, innså jeg at det slik situasjonen hadde utviklet seg var riktig å utsette omorganiseringsprosessen i forskningsavdelingen likevel, ikke minst for å få ro rundt de andre omstillingsprosessene og leveransene i SSB. Dagen etter møtet, meldte jeg derfor til departementet at jeg likevel ville utsette prosessen i forskningsavdelingen. Og at jeg mente utsettelsen kunne vare enda lenger enn det finansministeren hadde foreslått i møtet kanskje til og med til etter Stortingsbehandling. Samtidig sa jeg at jeg ønsket å gå ut med dette offentlig. Jeg sa at dette var avgjørende for å få ro i SSB.

– Du lot altså Siv Jensen få viljen sin?

– Ja.

– Hvorfor gikk du aldri ut med denne nyheten offentlig?

Fikk ikke gå ut offentlig

– Fordi embetsverket i Finansdepartementet opplyste meg om at finansministeren ikke ønsket at jeg skulle gå ut med det. De sa at finansministeren ville oppfatte dette som illojalt mot henne. Og jeg oppfattet at hennes tillit allerede var svekket fordi jeg flere ganger hadde uttalt meg om innvandring som SSB-direktør. Særlig etter jeg hadde uttalt meg om at innvandringsregnskapet var et sårt punkt, fikk jeg høre det både fra embetsverket og henne selv: «Du må lytte til mine signaler Christine». Hadde jeg visst det jeg vet nå da, ville jeg jo selvsagt gått ut med det. Det kunne skapt ro i SSB.

Meyers aksept av Siv Jensens forslag om utsettelse nådde aldri offentligheten, før i dette intervjuet med VG.

I stedet måtte Meyer pent vente på neste møte, som ikke fant sted før ni dager etter det første, på onsdag i forrige uke.

Svekket

– I denne perioden ble jeg svært svekket som leder, både innad i SSB og utad. Jeg ba departementet gjentatte ganger om å få lov å kommunisere utsettelsen av prosessen i forskningsavdelingen. Men jeg ble i realiteten hengt ut til tørk i full offentlighet, og uten å ha anledning til å si at vi faktisk hadde en løsning på plass. Etter noen dager så det ut til at jeg skulle få klarsignal til å gå ut med dette, men så kom det kontrabeskjed fra departementet.

Det er den lange perioden mellom det første og andre oppvaskmøtet som var vanskeligst for Meyer.

Eierne backet ut

– Eierne backet helt ut i 11 dager. Jeg prøvde å bygge bro og foreslå flere tiltak som kunne roe situasjonen. Hadde jeg fått gå ut med enigheten om utsettelse, kunne situasjonen roet seg. Nå fikk alle inntrykk at jeg ikke gjorde noe, men bare stod på mitt. Teppet ble revet vekk under meg. Jeg tok kontakt med ledelsen i LO og NHO for å si at jeg var innstilt på å utsette prosessen rundt forskningsavdelingen, og det hjalp noe, men ikke nok, sier Meyer.

På den dramatiske pressekonferansen i SSB fredag, sa Meyer at hun oppfattet dette andre møtet tildels «svært ubehagelig».

Overfor VG utdyper hun dette:

– Finansministeren ønsket å dele dette møtet i to bolker. Det første møtet kalte hun en «refleksjonssamtale ». Siv Jensen satt med årsmeldingene foran seg og begynte å stille meg spørsmål. Jeg opplevde dette som et slags forhør som jeg ikke var forberedt til. På slutten av møtet spurte henne om hvor jeg stod. Om jeg hadde statsrådens tillit. Da sa hun at jeg skulle få svar på om jeg hadde tillit dagen etter.

Klokken 8.15 torsdag morgen troppet Meyer på nytt opp i departementet for å få svar på om hun hadde finansministerens tillit.

Siv ikke på møte

– Hvem deltok i dette møtet?

– Det var departementsråd Hans Henrik Scheel, ekspedisjonssjef Amund Holmsen og meg selv.

– Var ikke Siv Jensen i møtet?

– Nei. Jeg ble fortalt av embetsverket at finansministeren ikke hadde tillit til meg, og de ba meg om å trekke meg.

– Så Siv Jensen har aldri, ansikt til ansikt, sagt til deg at hun ikke har tillit til deg?

– Nei.

– Hva synes du om det?

– Jeg synes hun kunne håndtert denne prosessen i lukkede rom. Jeg synes hele behandlingen av meg, fra Finansdepartementet som arbeidsgiver, er beklagelig. De har hengt meg ut til tørk offentlig. Det er ikke god personalbehandling. Men verst av alt var det å se på hva som skjedde med SSB disse dagene. Det er en flott organisasjon med faglig stolte medarbeidere som ikke fortjente dette, sier Christine Meyer.

Flere samtaler

Kommunikasjonssjef Wålen i Finansdepartementet opplyser om at det har vært flere samtaler mellom Meyer og Finansdepartementet de siste ukene.

– Det har ved flere anledninger de siste to ukene vært samtaler mellom Christine Meyer og embetsverket i Finansdepartementet. Etter at innplasseringen av de 50 forskerne i forskningsavdelingen, ble det klart at for to sentrale modeller (langsiktige beregninger av statsfinansene og beregninger av fremtidige pensjonsutgifter) som Finansdepartementet betaler for, ville nøkkelpersonale falle fra. Det var dermed tvilsomt om modellene kunne videreføres, skriver hun i en e-post til VG.