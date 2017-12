Undersøkelse: 3,1 prosent av ansatte i mediebransjen har opplevd seksuell trakassering

178 ansatte i mediebransjen oppgir å ha opplevd seksuell trakassering de siste seks månedene.

Norsk journalistlag har for første gang gjennomført en undersøkelse om seksuell trakassering i mediebransjen. Den ble lagt fram på en pressekonferanse fredag formiddag.

178 personer i mediebransjen skal ha svart at de har blitt utsatt for seksuell trakassering, blir det opplyst på pressekonferansen.

Administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes landsforening sier at bakgrunnen for undersøkelsen er at de ønsker å få fakta på bordet.

– Slik kan vi jobbe videre med denne viktige saken, sier hun på pressekonferansen.

– Høyt tall

Leder av Norsk journalistlag, Hege Iren Frantzen, sier på pressekonferansen at det mest alvorlige med undersøkelsen er at unge kvinner er utsatt.

– Hver tiende av kvinner under 30 år siden bare siden sommeren at de er blitt utsatt for seksuell trakassering. Det er et veldig stort tall når man ser på tidsaspektet, sier hun.

28 prosent av de spurte har vært utsatt for uønsket atferd lenger tilbake i tid enn siste seks måneder. 3 av 4 av disse hendelsene skal ha skjedd for fem år siden eller mer.

41,7 prosent oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering fra en kollega i bedriften personen jobber. Blant de utsatte skal frilansere være overrepresentert.

Seks prosent oppgir å ha blitt utsatt for fysisk trakassering, som for eksempel klyping eller omfavnelse minst én gang.

Det blir presisert på pressekonferansen at de ikke kan slå fast at undersøkelsen er representativ for bransjen.

7 prosent av dem som har svart at de har blitt utsatt for seksuell trakassering er unge, kvinner i midlertidige stillinger.

Det er alvorlig, og vi har en bratt læringskurve foran oss, sier Arne Jensen, leder i Norsk redaktørforening.

STO FREM: Nylig ble journalist Ragnhild Ås Harbo (26) nominert av nettstedet Kampanje til «Årets medienavn». Juryen skriver i sin begrunnelse at «hun ga et ansikt og et navn til hundrevis av kvinner som har opplevd seksuell trakassering, og har vært med på å starte en selvransakelse i bransjen som må føre til et tryggere arbeidsmiljø for kvinner». – Denne nominasjonen gjelder ikke bare meg, men alle kvinner som har vært utsatt for seksuell trakassering, sier hun. frode hansen , VG

Stod frem

I oktober publiserte Ragnhild Ås Harbo et innlegg på Facebook hvor hun fortalte om en ubehagelig hendelse hun hadde vært utsatt for da hun var på sin første reportasje-tur for Aftenposten som 22-åring.

I innlegget beskrev hun hvordan hun hadde våknet av at en mannlig kollega fra et annet mediehus kledde av henne mens hun sov.

– #Metoo-kampanjen hadde pågått en stund, og jeg husker jeg leste et innlegg fra Harald Stanghelle den kvelden hvor han sa at han ikke trodde at seksuell trakassering i den norske mediebransjen skjedde, fordi bransjen var så liten og gjennomsiktig:

– Han skrev at det bare var kvinnene som hadde opplevd dette som kunne fortelle sine historier, og da kjente jeg plutselig at jeg fikk skikkelig hjertebank, og tenkte at hvis ikke en gang han vet at dette skjer, en dyktig journalist jeg kjenner godt, så må jeg jo fortelle om det, for det skjer, sier Ås Harbo til VG.

I månedene etterpå forteller hun at hun har mottatt en rekke meldinger fra mennesker innenfor mediebransjen som har fortalt om lignende erfaringer.

– Min brannfakkel var at systemet rundt meg ikke fungerte slik det burde da jeg varslet ledelsen i Aftenposten om hendelsen. Selv om jeg følte at de tok meg på alvor tok ting veldig lang tid, forteller hun.

– Tre prosent er for mange

Ås Harbo, som nettopp avsluttet et vikariat i NRK P3, mener #metoo-kampanjen har ført til en faktisk endring. Selv om kun 3,1 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir å ha vært utsatt for seksuell trakassering på jobb de siste seks månedene, mener hun dette illustrerer at trakassering fortsatt er et problem som må håndteres.

– Én historie er én historie for mye. Dette er et alvorlig problem. Da jeg begynte som ung journalist skulle jeg ønske at noen hadde fortalt meg mer om hva jeg skulle gjøre hvis jeg opplevde slike ting:

I tiden etter hendelsen forteller hun at hun slet med å fungere på jobb, og fikk etter en tid hjelp av en kollega som så at hun ikke hadde det bra.

– Jeg ble utsatt for et så grovt overtramp, og han gjorde at jeg følte meg så liten og ubetydelig. Jeg var helt nyansatt i bransjen, det ødela alt, sier hun.

I dag angrer hun ikke på at hun stod frem med sin historie.

– Jeg føler ingen skam rundt å ha fortalt om dette. Det er ikke jeg som har gjort noe galt, og den debatten som har blusset opp, og de endringene jeg håper vil skje nå har gjort at det føles riktig, sier hun.

I år, fire år etter hendelsen, anmeldte hun mannen, men saken ble kort tid etter henlagt.

VG har vært i kontakt med mannen det gjelder, som ikke ønsker å kommentere saken.