Skogen-Lund om seksuell trakassering: – Det var nesten mer ydmykende at ingen andre sa noe

Kristin Skogen Lund har som leder måtte gripe inn mot seksuell trakassering. Og følt seg ydmyket når hun selv har blitt utsatt for det og ingen har grepet inn.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er en av Norges mektigste kvinner med lang fartstid i norsk næringsliv. Hun sier det er forferdelig at seksuell trakassering har fått pågått så lenge.

– Budskapet mitt er at vi må ta et kollektivt ansvar og ikke la den ene sitte igjen alene, sier Skogen Lund.

Hun forteller om en hendelse for lang tid tilbake på en mannsdominert middag i Frankrike, med få kvinnelige ledere.

– Det som jeg opplevde som ganske ydmykende, var mer enn den dusten som oppførte seg dårlig, det var at ingen andre sa noe. Det var nesten mer ydmykende enn selve handlingen, sier NHO-sjefen.

– Det var i en jobbmiddag hvor en reiste seg opp og gjorde noe som var veldig ubehagelig. Det var mer enn en ufin kommentar. Det var veldig ydmykende og jeg mener det burde blitt reagert på det, men det ble det ikke, sier Skogen Lund.

Ber vitner ta ansvar og si ifra



Partene i arbeidslivet lanserte denne uken fem råd til hvordan bedrifter skal takle seksuell trakassering. Basert på egne erfaringer ber Skogen Lund også medkolleger om å gripe inn.



– Det var nesten som om det var aksept for det. Jeg tror egentlig det ikke var aksept, men at ingen torde å si noe. Der satt også lederen til den som gjorde det, så det var ingen unnskyldninger i det hele tatt.

MÅTTE GRIPE INN: NHO-sjefen sier hun flere ganger som leder har måttet håndtere saker hvor ansatte varslet om seksuell trakassering. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hun tror det noen ganger kan være enklere for andre å gripe inn, enn det er å gjøre det selv.

– I en sånn situasjon blir man ganske sårbar og det blir ekstra belastende hvis man også skal vise den sårbarheten. Jeg mener man må være litt bevisst på hva man ser rundt seg, sier hun.

– Poenget med historien er at vi har et kollektivt ansvar for ikke å akseptere trakassering. Og hvis du er vitne til at andre utsettes for det, har man faktisk en plikt til å gjøre noe med det, sier NHO-sjefen.

Har selv måttet gripe inn som leder



Hun forteller at hun selv har måttet flere håndtere flere saker om seksuell trakassering i løpet av karrieren som leder. Også med ledere over henne i hierarkiet.

– Noen ganger har det vært personer som jeg selv har vært ansvarlig for. Da er det relativt enkelt fordi det da er opp til meg å ordne opp i det, sier Skogen Lund.

– Andre ganger har det vært litt mer komplisert, fordi det var større konsernstrukturer hvor det var ledere som har stått over meg i hierarkiet. Men hvor jeg likevel har fått et varsel jeg måtte gjøre noe med. Og det har vært litt mer kinkig situasjoner. Jeg mener jeg håndterte det greit den gangen, men det måtte jeg bare gjøre, det er en del av ansvaret ved å være leder.

– Måtte du noen gang gi noen råd om de skulle anmelde eller ikke anmelde?

– Jeg har gitt råd til hvordan man skulle håndtere en sak, men jeg var ikke inne på tanken på å anmelde. Og det tror jeg er litt symptomatisk, fordi jeg tror ikke at alle kvinner har vært så bevisst på hvor ulovlig dette er. At disse hendelsen kan være lovbrudd. Jeg tenkte i alle fall ikke på det den gangen, sier Skogen Lund.

- Vil forstå at det ikke er fritt leide



Hun sier det er bra #metoo-kampanjen kom til Norge.

– Den kommer til å fungere veldig preventivt. Først og fremst for dem som bevisst utnytter posisjonen sin til å trakassere, at de nok vil tenke seg mer om og forstå at det ikke er fritt leide på dette, sier NHO-sjefen.

– Og jeg tror det vil virke preventivt på en del menn som ikke mener å trakassere men som ved toskete oppførsel ikke skjønner at det faktisk er det det gjør. Også tror jeg det hjelper kvinner til å skjønne at dette er noe vi ikke skal akseptere, sier Skogen Lund.