Både Kunnskapsdepartementet og Kunsthøgskolen har mottatt et nytt varsel om seksuell trakassering på Kunsthøgskolen (KHiO).

Det bekrefter ekspedisjonssjef Toril Johansson i departementet og rektor Jørn Mortensen overfor VG.

Før helgen ble det kjent at departementet har fått direkte varsling om flere tilfeller av seksuell trakassering og krenkelser fra en lærer mot studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Departementet ba om at høyskolen vurderer politianmeldelse av forholdene, som skal ha pågått over flere år.

– KD vil ikke si noe som kan røpe identiteten til varslere eller hvem det er varslet om. Varselet omhandler tilsvarende forhold som VG tidligere har omtalt. KD ser alvorlig på varselet og vil følge det opp, skriver ekspedisjonssjef Johansson i en epost til VG.

Fredag fortalte hun at departementet har fått konkrete opplysninger om at det over lang tid har foregått seksuell trakassering på skolen, og at opplysningene knytter seg til én og samme person.

Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen sier til VG mandag formiddag at Kunsthøgskolen også har mottatt et varsel etter at varslingssaken fredag ble kjent.

– Dette nye varselet er knyttet til varselet som er kommet til departementet. Og det understreker virkelig alvoret i saken, sier Mortensen.

– Henvendelsen viser en høy grad av alvorlighetsgrad. Vi tar dette særdeles alvorlig, legger han til.

Innkalt til hastemøte

Departementet kalte inn høyskolens ledelse til et møte om varslersaken like før jul.

I et brev datert 22. desember som VG har fått innsyn i, ber KD om at ledelsen ved høyskolen vurderer både politianmeldelse og arbeidsrettslige skritt på grunn av sakens karakter.

Studenthelsetjenesten skal på et tidligere tidspunkt være involvert, og VG kjenner til at varselet dreier seg om en ansatt pedagog som skal ha trakassert studenter.

I brevet, som er en oppfølging av det hasteinnkalte møtet, vises det også til påstander om at det skal ha forekommet seksuell trakassering ved skolen i flere år, uten at ledelsen har håndtert varsler om dette «på en adekvat måte».

Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen sa til VG fredag at han ikke kan kommentere personalmessige konsekvenser så lange saken utredes.

– Men jeg kan si at ingen studenter vil møte vedkommende så lenge utredningen pågår, sa Mortensen.

VG kjenner til at den aktuelle personen for tiden er sykmeldt.

Rektor beskriver i sitt svarbrev til departementet innholdet i varselet som «rystende» og legger til at KHiO tar sterkt avstand fra handlingene som er omtalt.

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet bekreftet fredag overfor VG at departementet fikk varselet direkte - og at innholdet i varselet håndteres med stort alvor.

– På høy tid at varsler tas på alvor

– Hvordan vurderer KD saken dersom det er korrekt at tidligere ledelse ved KHiO skal ha blitt varslet, uten at det har fått konsekvenser, og uten at atferden har opphørt?

– Hvis det viser seg å være slik at tidligere varslinger ikke har ført til noen konsekvenser, endringer eller tiltak, så er det alvorlig, svarer Johansson.

Student-tillitsvalgt ved Kunsthøgskolen, Sebastian Biong, mener det er på høy tid at varsler om seksuell trakassering på høyskolen tas på alvor.

– Nå venter vi studenter at skolen setter i verk tiltak som studentene også kan få øye på. Tidligere har det vært et problem at vi ikke har visst hvordan skolen forholder seg konkret til denne typen varsler, sier Biong til VG.