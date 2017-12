Norske #metoo-aktivister feirer Time-utmerkelse

Norske kvinner jubler over at #metoo-varslere er kåret til «årets person» av tidsskriftet Time.

– Det er den raskest utfoldende sosiale forandringen vi har sett på tiår, sier TIMEs redaktør Edward Felsenthal til New York Times.

Det har bare gått halvannen måned siden amerikanske skuespillere sto fram med sine historier om seksuelle krenkelser eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenter Harvey Weinstein. Siden har emneknaggen #metoo spredt seg til 85 land og er blitt delt over 3 milliarder ganger på Twitter, ifølge Washington Post.

Dermed fyller bevegelsen bladet Times kriterier til å vinne utmerkelsen. Den skal nemlig gå til en person, gruppe, idé eller gjenstand som «på godt eller vondt har hatt mest innflytelse på årets hendelser».

UTMERKELSE: Fem aktivister fra #metoo-bevegelsen pryder forsiden til det amerikanske magasinet TIME. Foto: Billy & Hells , AFP

– Det er helt fantastisk at Metoo-varslere er årets person. Det viser hvor stor og viktig denne bevegelsen er, sier komiker Sofie Frøysaa til VG. Hun har selv stått fram med sin overgrepshistorie og holdt appell under #metoo-markeringen foran Stortinget i oktober.

Trump, Kim og Xi var kanidater: Måtte vike for bevegelse

– Det var på høy tid å bryte stillheten, og jeg tror grunnen til at det har blitt så stort er mobilisering, felles forståelse, samhold og smitteeffekten: Når én sier ifra, er det lettere for andre å si ifra også. Når man deler noe blir det mindre farlig - da fjernes skammen og plasseres der det hører hjemme, sier Frøysaa.

VARSLER. Komiker Sofie Frøysaa sto fram med sin historie. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

– Utmerkelse til oss alle



Hun mener at dette er en pris som også nordmenn bør ta til seg.

– Ja! Den går ut til alle de kvinner og menn som har brutt stillheten, sier Frøysaa.

Det får hun medhold i hos skuespiller Julie Støp Husby.

– Ja, den går alle sammen, med en ekstra tanke til Tarana Burke, kvinnen som startet det hele for ti år siden, sier Husby. Husby er en av flere initiativtakerne bak #stilleforopptak, der rundt 500 norske skuespillere tok et oppgjør med seksuell trakassering i norsk film-, teater- og tv-bransje i november.

– Jeg syns tildelingen er ekstremt viktig. Dette er en samling av kvinner på tvers av land og yrkesgrupper viser tydelig at man ønsker endring. Det viser hvor enorm styrke i det ligger i å være mange, sier Husby.

Satt ned foten

Ti år etter at Burke satt ned foten, har bevegelsen hun startet altså spredt seg over hele kloden. Emneknaggen ble aktualisert da skuespiller Alyssa Milano i oktober oppfordret kvinner til å stå fram med sine historier om seksuell trakassering.

– Jeg har sagt det fra begynnelsen. Det er en bevegelse, ikke bare en døgnflue. Emnekroken er et oppgjør. Nå må vi stå fram og gjøre jobben, sa Burke etter tildelingen, ifølge The New York Times.

Endringer kan ta tid

Her hjemme har norske skuespillere, i likhet med sine amerikanske kolleger, blottlagt en bransje der mange er blitt tråkket på. Imidlertid syns Husby at det er for tidlig å konkludere med konsekvensene av oppropene.

– Jeg tenker at det er for tidlig å si noe om endring allerede nå: strukturelle endringer tar tid. En kan kanskje si at det å åpne opp for denne samtalen i det hele tatt er en begynnelse på endring, sier Husby.

Men det er ikke tvil om at tildelingen gir ekstra motivasjon til de norske grenene av #metoo-bevegelsen. Søndag stiller 200 kvinnelige skuespillere fra hele landet og deler av bransjen på hovedscenen på Nasjonalteateret. Der skal de lese historier fra oppropet, musikalske innslag og appeller.

– Det har aldri skjedd før at så mange kvinner står på den scenen. Times utmerkelse gjør at arrangementet føles enda mer riktig, sier Husby.

- Vil huskes

Time vektlegger at dette ikke er et nytt problem i sin begrunnelse.

– Oppgjøret synes å ha sprunget opp over natten, men faktum er at det har ulmet i årevis, tiår og hundreår. Kvinner har fått nok av sjefer og medarbeidere som ikke bare krysser grenser, men ikke synes å vite at det finnes grenser i det hele tatt, heter det i begrunnelsen.

Men komiker Sofie Frøysaa tror ikke #metoo-bevegelsen blir glemt med det første heller.

– Jeg tror kampanjen vil huskes som revolusjonerende, og forhåpentligvis som noe som fører til juridiske endringer og rettigheter. At det fra nå av er enklere å varsle om seksuell trakassering og overgrep.