Menn i fagbevegelsen med #metoo-opprop

I alt 600 menn i fagbevegelsen stiller seg bak et nytt opprop mot seksuell trakassering og overgrep. – Vi menn har et ansvar, sier LO-rådgiver Jonas Bals.

Tidligere i desember gikk over 700 kvinner i fagbevegelsen ut med et opprop mot sextrakassering. Nå har mennene gjort det samme. Til sammen har nær 600 tillitsvalgte, ansatte og medlemmer skrevet under, ifølge Dagsavisen.

– Vi menn har et ansvar. Både for å ikke oppføre seg som drittsekker, men også å påpeke og konfrontere drittsekkoppførsel fra andre, sier Bals, som fram til november i år var rådgiver for Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Les også: Menn svarer på #metoo-kampanjen med #howiwillchange

Rådgiver Edvard Eidhammer Sørensen i Fellesforbundet står sammen med Bals i presentasjonen av oppropet.

– En ting er å ikke være dust selv. En annen ting er å si fra når andre oppfører seg dårlig, sier Sørensen.

Kommentar: «Kanskje på tide å skru av dette idiotiske #metoo-fjolleriet nå?»

Se VGTV-sendingen fra #Metoo-arrangementet foran Stortinget tidligere i vinter:

I oppropet står det blant annet at de undertegnede forplikter seg til å ta opp og å skape bevisstgjøring rundt saken på jobb, på kurs og konferanse og andre arenaer i fagbevegelsen.

De vil arbeide for et arbeidsmiljø uten krenkende kommentarer og uønsket seksuell oppmerksomhet, og både si klart fra og slå ned på uakseptable episoder og atferd som rammer andre.

Fikk du med deg denne? Metoo-kampanjen er kåret til «Årets person» i Time Magazine

Kvinner deler sine overgrepshistorier bak emneknaggen #Metoo: