Gro åpen om seksuell trakassering: Han strøk meg nedover halsen

Som ung legestudent opplevde tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland seksuell trakassering fra en eldre legekollega.

Under medisinstudiene jobbet Brundtland ved et sykehus. I kveldens «Skavlan» på NRK forteller hun om hvordan en assistentlege ved sykehuset antastet henne mens hun satt på laboratoriet under en nattevakt. Hun var i ferd med å analysere urinprøver da legen kom inn og stilte seg ved siden av henne.

– Så begynner han og kile meg rundt øret, og nedover langs med halsen. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå?, sier Brundtland i NRK-programmet.

– Jeg rørte meg ikke, og bare satt stiv og fortsatte med urinprøvene. Når han skjønte det ikke gjorde noe inntrykk på meg, så gikk han ut døren, forteller hun.

#Metoo-kampanjen

Legen var ti år eldre enn henne, gift, og hadde flere barn.

– Det var min første opplevelse av seksuell trakassering, for det var det det var, ganske enkelt.

Tusenvis har delt #Metoo: Vil vise omfanget av seksuelle overgrep og trakassering

#Metoo-kampanjen har de siste ukene spredd seg over hele verden, etter at den startet med grove anklager mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein. I Norge er det avdekket en rekke saker, blant annet i mediebransjen og ved norske kulturinstitusjoner.

Gro og Kåre

Gro Harlem Brundtland er aktuell som deltaker i NRK-serien «Da vi styrte landet», der seks tidligere statsministre er samlet for å dele sine erfaringer. Her braker hun nok engang sammen med erkerivalen Kåre Willoch.

30 år etter at de to utgjorde markante motpoler i norsk politikk slår det fortsatt gnister når de diskuterer årsaken til den økonomiske krisen på 1980-tallet. Tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch innrømmer at de fortsatt er svært uenige om virkelighetsbeskrivelsen.

– Jeg kan ikke utelukke at vi noen gang blir enig, men sannsynligheten er ikke høy, sier han.