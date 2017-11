Forteller om seksuell trakassering: Jeg har aldri følt meg så alene

Den kvinnelige sekretæren forteller at hun i flere måneder ble seksuelt trakassert av en psykiater på jobb ved Oslo Universitetssykehus. Ifølge kvinnen fikk hun spørsmål om sin «utfordrende» klesstil da hun varslet om saken.

– Jeg har aldri følt meg så alene i hele mitt liv, forteller kvinnen i 30-årene til VG.

For noen år tilbake jobbet hun som sekretær på en avdeling på Oslo universitetssykehus. Kvinnen forteller at trakasseringen startet bare et par dager etter at hun begynte i jobben.

– En av de første dagene lente han seg over skrivepulten min og fortalte at han hadde en egen leilighet der han pleide å ta med seg damer for å ha sex. Jeg syntes det var ubehagelig, og visste ikke hva jeg skulle si. Han sa at jeg var drømmesekretæren hans, ung og «hot» - akkurat slik han ønsket det, sier kvinnen.

Hun forteller at psykiateren de neste ukene gjorde flere fysiske tilnærmelser mot henne.

– Ved ett tilfelle stilte han seg bak meg, stakk hendene ned i genseren og rørte brystene mine, mens han hvisket i øret mitt: «Dette liker du vel?». Jeg var livredd for ham, sier kvinnen.

Kollega reagerte



VG har vært i kontakt med en kollega av kvinnen. Hun forteller at hun flere ganger reagerte sterkt på hvordan psykiateren oppførte seg overfor kvinnen.

– Han hadde en veldig seksuell, nedlatende tone overfor henne, og sa blant annet høyt at han ønsket å tungekysse med henne. Jeg så aldri at han gjorde fysiske tilnærmelser mot henne, det tror jeg ikke han turte når jeg var til stede. Men jeg tviler overhode ikke på at de seksuelle tilnærmelsene min tidligere kollega forteller om er riktige, sier kollegaen til VG.

Redselen for mannen, og den psykiske belastningen, ble til slutt så stor for kvinnen som opplevde trakasseringen at hun varslet om saken.

VG har vært i kontakt med psykiateren, og konfrontert han med anklagene fra kvinnen og sluttavtalen han inngikk med sykehuset. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Innkalt til møte

Kvinnen oppfattet at varslet ble tatt alvorlig. Kort tid etterpå ble hun innkalt til et møte med sin nærmeste sjef. Kvinnen ba samboeren sin om å bli med på oppfølgingsmøtet. Til stede på møtet var hennes kvinnelige sjef, hovedverneombudet og en kvinnelig ansatt fra HR-avdelingen.

Møtet ble imidlertid ikke slik hun hadde trodd.

– Fra første sekund følte jeg at de ikke trodde på meg. Tidlig i møtet fikk jeg spørsmål om jeg ikke hadde vært for utfordrende kledd på jobb, og spørsmål om jeg selv følte jeg hadde delvis ansvar for det som hadde skjedd.

– Det føltes helt forferdelig. Jeg begynte etterhvert å lure på om det faktisk var min feil, og skammet meg over meg selv.

– Forkastelig oppførsel

Kvinnens samboer, som var med henne på møtet, bekrefter at samboerens påkledning var tema i møtet.

– Oppførselen deres var rett og slett forkastelig. Jeg følte de gikk til angrep på henne. Da de spurte om hun ikke hadde vært for utfordrende kledd, ble jeg veldig forbanna. Det har vel ingenting å si hvordan hun var kledd, sier samboeren til VG.

VG har vært i kontakt med HR-representanten som, ifølge kvinnen, skal ha brakt spørsmålet om kvinnens utfordrende klesstil på bane. Via kommunikasjonsrådgiver Anne Martha B. Tvedt avviser hun at kvinnens klær eller oppførsel ble tatt opp i møtet.

–Var nedlatende

Kvinnen orket ikke lenger å jobbe ved sykehuset, og sa opp stillingen sin.

– Jeg følte ikke at jeg ble trodd i varslingssaken min, og at jeg i ettertid ble fryst ut av lederne mine. Jeg orket ikke jobbe på et sted som behandlet meg slik.

HR-DIREKTØR: Morten A. Meyer ved Oslo Universitetssykehus. FOTO: OUS

Kvinnen fikk seg kort tid etter ny jobb i et annet helseforetak, men ble senere sykemeldt på grunn av belastningene av den seksuelle trakasseringen hun ble utsatt for.

– Jeg gikk til psykolog i ett år for å bearbeide hendelsene. Jeg sliter fortsatt psykisk på grunn av det han gjorde mot meg, sier hun.

Psykiateren sluttet i jobben noen få uker etter at kvinnen varslet om hendelsen. VG kjenner til at han fortsatt jobber i helsevesenet.

Ble rådet til å slutte

Lederen til psykiateren bekrefter at sekretæren kom til ham og fortalte at hun hadde blitt seksuelt trakassert.

– Hun fortalte om episoder der han hadde oppført seg respektløst og seksuelt krenkende overfor henne. Kvinnens varslingssak var en av flere årsaker til at mannen noen uker etterpå ble rådet til å slutte i jobben sin, noe han også gjorde, sier mannens tidligere sjef ved Oslo Universitetssykehus.

HR-direktør Morten A. Meyer bekrefter at ledelsen ved avdelingen kvinnen jobbet mottok varselet om den seksuelle trakasseringen, og understreker at saken ble tatt på «det største alvor».

– Det ble opprettet en personalsak mot mannen, og det ble inngått en avtale om at vedkommende skulle fratre sin stilling, sier Meyer.

– Beklagelig

HR-direktøren bekrefter også møtet mellom kvinnen og de tre representantene for sykehuset.

– Saken ble godt opplyst og sakens alvorlighet førte til at det ble opprettet personalsak mot mannen, sier han.

Meyer bekrefter at Helsetilsynet ikke ble varslet om saken mot psykiateren.

– Slik vi vurderte saken, var det ikke grunnlag for det, sier han.

– Hva tenker du om at kvinnen opplever at hun ikke ble trodd?

– Det er selvsagt beklagelig hvis hun har en slik opplevelse, men vi mener denne saken ble godt opplyst og håndtert på en forsvarlig måte.

Tre alvorlige saker

Ifølge Meyer har sykehuset hatt tre alvorlige trakasseringssaker de siste årene, der det ble opprettet personalsaker. En av sakene førte til avskjedigelse. I kjølvannet av #metoo-kampanjen ser sykehuset nå nærmere på temaet seksuell trakassering på arbeidsplassen.

– Saken er satt på dagsorden i sykehusets ledergruppe og alle klinikkledere har blitt bedt om å følge opp tematikken i klinikkens ledergrupper. Vi har særlig understreket ledernes ansvar for å følge opp, og håndtere, slike saker på en forsvarlig måte.

– Uheldig sjargong

Advokat Tom Barth-Hofstad representerer psykiateren. Han bekrefter at det ble opprettet en personalsak knyttet til en melding om seksuell trakassering, men understreker at konklusjonen på saken var at psykiateren ikke ble ilagt noen form for reaksjon fra sykehusets side.

– Det ble imidlertid også konkludert med at det var en uheldig sjargong på avdelingen - noe en mente legen, som en blant flere, burde ha bidratt til å endre. Dette har også legen beklaget ovenfor kvinnen, sier Barth-Hofstad til VG.

– Dette var i utgangspunktet et arbeidsgiveransvar. At sykehuset nå uttaler seg noe annerledes, antar jeg beror på at en i ettertid gjerne ønsker å plassere ansvaret annerledes.

Advokaten avviser samtidig at det var noen sammenheng mellom personalsaken og at mannen senere valgte å slutte i stillingen.

– Hans skifte av arbeidsplass var initiert av ham før dette dukket opp, sier advokaten.