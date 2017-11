Medieprofil Aleksander Schau snakker ut om Twitter-meldingene han publiserte om seksuell trakassering i et intervju med NRK.

Lørdag 11. november tok medieprofil Aleksander Schau et kraftig oppgjør med seksuell trakassering i medie-Norge.

Gjennom 24 meldinger på Twitter delte han episoder med verden:

– Vi vet hvem dere er, skrev Schau på det sosiale mediet.

I ettertid har avsløringene kommet som perler på en snor og tusenvis har delt #metoo. Men Schau har ikke uttalt seg til media - før nå.

– Jeg har ikke stilt opp på noe før nå, fordi jeg ikke ville ødelegge for dem det faktisk handler om. Jeg vil ikke dette skal være en klikksak om «han med twittermeldingene som kommer med sleivete kommentarer», sier Schau til NRK Ukeslutt.

Bakgrunnen for #metoo: Kvinnene som anklager film-mogulen Harvey Weinstein



– Visste ikke at det var så bunnløst alvorlig



Schau har tidligere jobbet seks år i TV 2 og er nå programleder for NRK Sporten. Til tross for at han har sett innsiden av mediebransjen med egne øyne, visste han ikke at situasjonen var så alvorlig.

– Jeg visste det ville bli reaksjoner, men så massivt? Det visste jeg ikke da jeg trykket «send» på nummer 24. Jeg visste ikke det var så bunnløst alvorlig, sier han.

– Dette er bransjen vi jobber i og som vi liker å underholde oss med. Det er et mørke.

Dårlig samvittighet hadde tæret på ham lenge - og til slutt måtte han bare gjøre noe.

– Da jeg sendte den første av de 24 meldingene tenkte jeg: «Here we go, nå er det ingen vei tilbake». Det var det heller ikke, sier Schau.

Les også: TV2-redaktør visste om seksuell trakassering - uten å gripe inn

– Blir aldri kvitt svineriet



Schau forstår at folk frykter en fremvoksende gapestokk-kultur, men fastholder at oppgjøret som nå kommer er nødvendig. Og kampen er på ingen måte over, understreker han.

– Man blir aldri kvitt svineriet på samme måte som man aldri oppnår null trafikkdød eller krefttilfeller, men målet må være null. Da vil kampen aldri slutte, sier han.

VG har vært i kontakt med Schau lørdag morgen, men han ønsker ikke å kommentere saken ytterlige.

VG-redaktør Gard Steiro: På vegne av VG: Unnskyld