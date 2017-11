Tidligere TV 2-direktør om Jansen Hagens forklaring: – Delvis løgnaktig

Tidligere kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV 2 mener sportsredaktør Vegard Jansen Hagen gir en «delvis løgnaktig fremstilling» av hva han visste om den grove trakasseringssaken i kanalen.

Sportsredaktøren gikk tirsdag ut i VG sammen med nyhetsredaktør Karianne Solbrække og bekreftet at han i mer enn ett år satt på opplysninger om seksuell trakassering av en kvinnelig medarbeider, uten å gripe inn. Samtidig understreket han at han ikke fikk vite om alle detaljene rundt den mest alvorlige episoden kvinnen hadde blitt utsatt for, da hun først varslet om saken.

Episoden VG omtalte tirsdag skal ha skjedd i TV 2s lokaler. Den mannlige sportsprofilen skal ha kneppet opp buksen, og deretter forsøkt å presse kvinnens hode ned mot underlivet sitt. I et internt notat til de ansatte i TV 2 i går gjentar sportsredaktøren at han først halvannet år senere ble kjent med de grove detaljene rundt denne hendelsen.

«Til meg kom informasjonen rundt sportsprofilen stykkvis og delt over mer enn et år. Da jeg til slutt fikk informasjon av samme karakter som det VG refererer til, ble mannen umiddelbart avskjediget», skriver Hagen.

INNRØMMER FEIL: Sportredaktør Vegard Jansen Hagen fra TV2 innrømmer at han ikke har tatt tak i problemer knyttet til seksuell trakassering i TV2. Foto: Tore Kristiansen , VG

Fremstiller saken feil



Tidligere kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy reagerer sterkt på Hagens uttalelser til VG og det interne notatet til de ansatte i TV 2.

– Jeg reagerer meget sterkt på den fremstillingen Hagen nå gir. Den er delvis løgnaktig, sier Indrøy til VG.

– Fra kvinnens side ble all informasjon gitt i det første møtet med Hagen, også om episoden inne i TV 2-lokalene. Informasjonen ble gjentatt i et senere møte og i et tredje møte med en annen mellomleder, sier han.

VG har snakket med kvinnen som varslet ledelsen om den grove, seksuelle trakasseringen.

– Hagen sier han ikke kjente til detaljene da du varslet ham første gang, hva tenker du om det?

– Hagen fremstiller dette feil. Episoden som skjedde i TV 2-huset, og flere andre episoder knyttet til den samme mannen, ble fortalt om allerede i det første møtet med Hagen, sier hun til VG.

Ber om unskyldning



Konfrontert med de alvorlige anklagene fra Indrøy, svarer Vegard Jansen Hagen slik, via kommunikasjonsrådgiver Sissel Kruse Larsen i TV 2:

– Jeg står ved min uforbeholdne unnskyldning til medarbeiderne som led overlast i denne perioden. Det er helt korrekt at jeg hadde nok informasjon til å handle tidligere enn jeg gjorde i én av sakene vi dessverre har hatt i TV 2. Det har gitt konsekvenser for andre mennesker som kunne vært unngått, sier Hagen.

– Av personvernhensyn kan jeg ikke kommentere enkeltsaker, det ber jeg om respekt for. Jeg er ikke stolt av håndteringen i denne saken, det smerter at jeg ikke gjorde det jeg skulle ha gjort som leder på et tidligere tidspunkt.

Anbefalte konsekvenser for ledergruppen



Rune Indrøy understreker at det først var da kvinnen tok direkte kontakt med ham, at det ble tatt grep for å rydde opp. Da hadde det gått nærmere halvannet år siden sportsredaktøren først ble varslet. Etter samtalen leverte Indrøy en rapport, med et eget følgeskriv, til TV 2-sjef Alf Hildrum og to andre kollegaer i toppledergruppen, der han kom med klare anbefalinger til hvordan saken burde følges opp videre.

– Jeg tok umiddelbart affære da jeg hadde hatt den første, lange samtalen med kvinnen. Frem til da var det min klare oppfatning at saken ikke var blitt tatt på alvor, sier han.

– Inneholdt dokumentene du presenterte for ledergruppen også anbefalinger om personalmessige konsekvenser for de lederne som hadde sviktet?

– Ja.

Han ønsker ikke å utdype hvilke konsekvenser han anbefalte, og hvilke personer dette gjaldt.

Ny ledelse - eldre sak



Indrøy forlot TV 2 i juni 2015 etter 23 år i kanalen.

– Etter at jeg sluttet i TV 2 har jeg hatt som prinsipp ikke å uttale meg om saker hos min gamle arbeidsgiver. Men denne saken opprørte meg veldig da jeg ble gjort kjent med den. En ung kvinne ble utsatt for flere grove overgrep og hennes overordnede tok henne ikke på alvor da hun rapporterte til dem. Når saken nå ble kjent offentlig, var det naturlig for meg å bekrefte at det var jeg som måtte gripe inn, etter at kvinnen kom til meg.

Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 kommenterer saken slik:

– Først vil jeg si at det er forferdelig trist å høre historiene om hva noen kvinner har blitt utsatt for i TV 2. Det skal bare ikke skje, derfor har vi satt i gang en intern gjennomgang med mulighet for varsling av uakseptabel atferd. Jeg ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere enkeltsaker løpende gjennom dette arbeidet.

– Nåværende ledelse jobbet ikke i TV 2 da denne saken ble behandlet, derfor er det vanskelig for oss å kommentere detaljer i enkeltprosesser bakover i tid. Vi tar selvfølgelig med all ny informasjon i arbeidet videre og ønsker ikke å feie detaljer eller opplysninger under teppet, men få dem frem i lyset.