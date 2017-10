Mange ble smittet av farlig parasitt i Trondheim

Flere enn ti personer ble syke av en farlig parasitt i Trondheim i september. Mattilsynet mistenker at de ble smittet på en lokal restaurant.

Alle de syke fikk i seg den encellede parasitten kryptosporidium, som fører til alvorlig magesyke hos mennesker. Mattilsynet ble varslet 26. september, og etter å ha snakket med de syke, kunne de snevre inn smittetidspunktet til 14.–16. september, skriver Adresseavisen.

– Det som bekymrer, er at det ikke finnes medisin for å behandle dette. Folk som blir smittet, er avhengige av at kroppen selv håndterer det. Det kan være farlig for folk som ikke er sterke nok til at kroppen står imot, sier spesialinspektør Erik Wahl i Mattilsynet i Trondheim og omegn.

Mattilsynet tror personene ble smittet på restauranten Taqueros Taco & Tequila. Restauranten bestemte selv å holde stengt én dag for å vaske ned lokalene da de hørte om utbruddet og at smitten kom fra dem. Kilden for smitten er ikke funnet, men Mattilsynet understreker at de ikke fraråder folk å spise på restauranten.

– Vi har hatt en tett og god dialog med restauranten i ettertid og finner ingen faglig grunn til å stenge denne. Vi har grunn til å tro at smitten nå er borte, da det ikke er meldt om personer som er blitt syke etter 16. september. Vi har ingen grunn til å fraråde folk å spise på denne restauranten, sier Wahl.