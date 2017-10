Dramatisk for Reitan: Rema faller videre

Rema er igjen den store taperen i dagligvaremarkedet. Extra er billigkjedevinner, mens giganten NorgesGruppen bare siger i fra og nærmer seg halve markedet.

Det er noen av hovedtrekkene i Nielsens kvartalsrapport som ble offentliggjort tirsdag morgen.

Fallet



Den viser at Rema 1000 faller fra 24,5 prosentpoeng markedsandel til 23,5 prosentpoeng, mens NorgesGruppen øker fra 42,4 til 43,3 prosentpoeng.

Den 3. dagligvarekjeden i Norge, Coop, stiger også; fra 28,7 til 29,3 prosentpoeng.

Det som måles er markedsandel av dagligvaremarkedet på over 170 milliarder kroner for årets første ni måneder, sammenliknet med samme periode i fjor.

En av de fremste dagligvareekspertene i Norge, Reidar Molthe i Dagligvarehandelen.no, sier situasjonen for Rema er dramatisk.

– Rema er i en alvorlig situasjon fordi de taper markedsandeler mens konkurrentene vinner. I dette markedet er det kjøttvekta som teller: De som vinner markedsandel får bedre pris, de som taper får dårligere.

Rema-kjeden har foreløpig ikke svar på VGs spørsmål, men har lovet å svare relativt raskt.

Tapet i markedsandeler kommer til tross for at Rema har åpnet hele 20 nye butikker det siste året.

Tapene i markedsandeler merkes foreløpig ikke i inntektene, hvor Rema og Reitan-Gruppen gjør det meget bra. De har sogar kostet på seg et nytt privat jetfly.

Her er alle markedstallene:

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

Hovedproblemet til Rema er at de to andre lavprisaktørene i markedet, Coop Extra, og Kiwi, styrker sine posisjoner, samtidig som Rema taper.

Kiwi når 21 prosentpoeng av markedet og begynner å nærme seg Remas 23,5 prosentpoeng.

Coop Extra flyter også godt videre og går fra 11,2 prosentpoeng til 12,5 prosentpoeng, som er en imponerende økning. Det dreier seg om en vekst på 11,6 prosent.

Les: Reitan avviser at de er til salgs

Glede i Coop



Men både i Coop og spesielt Rema, er man bekymret over at giganten over alle giganter, NorgesGruppen nå har over 43 prosentpoeng av dagligvaremarkedet, gjennom butikkene Kiwi, Meny, Spar og Joker.

– I tillegg til at vi har gode butikker, lave priser og det sortimentet kundene etterspør, er Coop den norske dagligvarekjeden som er annerledes. Vi eies av 1,6 millioner medeiere som alle deler overskuddet, mens de søkkrike Kiwi-eierne og Reitan-familien nylig har økt formuen med ytterligere flere milliarder kroner. Vi tror dette er med å bidra til at mange, og stadig flere unge, velger Coop, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge.

Her kan du lese detaljer om dagligvaremarkedet.

Norges rikeste



Det Friis forsøker å spille på, er at Coop er for medlemmene, mens det er to eierfamilier i NorgesGruppen og Rema, som stikker av med matmilliardene det norske folk legger igjen i matbutikkene: Odd Reitans familie er i følge Kapital Norges 2. rikeste, med 43 milliarder kroner i formue.

Mens Johan Johansson i NorgesGruppen er på 3. plass.

Kiwi-glede



– Kiwi er strålende fornøyd med å ta ett prosentpoeng i et knalltøft dagligvaremarked. Kiwi var vektstvinner i både 2015 og 2016, og vi møter derfor svært tøffe tall. Over tid er Kiwi den soleklare vekstvinneren, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Hun sier at målet er å bli Norges ledende dagligvarekjede, og det målet er innen rekkevidde.

– Avstanden til største kjede, Rema, har aldri vært mindre enn den er nå. Avstanden til største kjede var 4,5 prosentpoeng ved nyttår (19,9 mot 24,4 prosentpoeng), per september er avstanden krympet til 2,5 prosentpoeng, sier hun.