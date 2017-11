Mann til legevakten etter å ha blitt banket opp av kollega

To kolleger ble så uenige etter en jobbfest at en mann i 20-årene endte opp med å få «skikkelig juling».

Etter jobbfesten dro de hjem til en av mennene i Hokksund, hvor de fortsatte festen da det hele eskalerte like etter midnatt.

– Etter hvert skal de ha blitt uenige om noe jobbrelatert, og det skal ifølge fornærmede ha klikket helt for gjerningsmannen, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth ved Søndre Buskerud politidistrikt til NTB.

Fornærmede, en mann i slutten 20-årene, endte opp med mulig brudd i en arm, merker på halsen etter kvelertak, et blått øye, og flere sår.

Gjerningsmannen, en mann i slutten av 30-årene, ble natt til søndag pågrepet på sin adresse, siktet for grov kroppskrenkelse. Politiet har gjort åstedsundersøkelser og skal avhøre av mannen søndag.

Politiets Twitter-kontoer vitner om en travel natt med bråk og ordensforstyrrelser flere steder i landet. Her er et lite utdrag:

I Arendal ble en mann pågrepet for å ha slått til dørvakter på et utested, i Fosen rykket politiet ut etter melding om «en rabiat» mann på et forsamlingshus, og i Kongsvinger ble en Oslo-mann i 30-årene bortvist fra sentrum etter å ha vært ufin mot vakter på et utested. I Tromsø måtte politiet ut «å rydde opp i flere slagsmål» på et av byens utesteder, og i Oslo ble en mann pågrepet for vold mot en person på Nationaltheatret.

– En hektisk natt, konstaterer operasjonsleder Marita Aune i Oslo-politiet da VG snakket med henne ved 04-tiden. Hun oppsummerer:

– Bråk på utesteder, folk som nekter å høre etter, vold, berusede sjåfører og ordensforstyrrelser.