Mann risikerer 21 års fengsel for voldtekt av små jenter i Oslo

DNA-spor gjorde at en 42 år gammel mann fra Romerike i fjor ble pågrepet 16 år etter at to jenter ble voldtatt på Romsås i Oslo. Mandag møter han i retten.

Jentene var seks og syv år gamle da overgrepene skjedde 20. juni 2000. Mannen truet med å drepe dem hvis de ikke var stille mens overgrepene foregikk. Tiltalen har en strafferamme på opptil 21 års fengsel. Jentene ble overfalt og seksuelt misbrukt i skogen bak Tiurleiken skole på Romsås.

– Saken har vært en stor belastning for de fornærmede, og de har til dels fått store senskader, sier aktor Trude Antonsen til NRK.

Mannen erkjenner straffskyld for overgrepene mot de to jentene og besittelse av bildene.

I tillegg er mannen tiltalt for overgrep mot en annen jente som var fire-fem år gammel da overgrepene i tiltalen skjedde mellom 2004 og 2006, men han erkjenner ikke straffskyld for dette.

– Det er en alvorlig tiltale som både gjelder seksuell omgang og besittelse av overgrepsbilder, sier Antonsen.

Da han ble pågrepet, fant politiet også nesten 15.000 bilder som viser seksuelle overgrep mot barn.

Mannen ble pågrepet i fjor sommer. Han ble avslørt av en DNA-prøve som ble tatt etter en spritsmuglerdom i Sverige, mange år etter overgrepene på Romsås. I 2000 hadde politiet sikret seg et DNA-spor, men fikk ingen match i registeret og henla saken under beskrivelsen «ukjent gjerningsmann».

