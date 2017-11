Mann løsnet skudd på Stortorvet i Oslo

Politiet har kontroll på en mann som skjøt rundt seg på Stortorvet i Oslo sentrum. Det er ikke meldt om personskader.

Politiet i Oslo meldte søndag morgen på Twitter at de hadde kontroll på en mann som skjøt noen skudd med et skytevåpen mot bygninger i området rundt Stortorvet i Oslo.

– Vi fikk et par meldinger om en mann i området som skjøt rundt seg med skytevåpen. Ett eller flere fremsto som skarpe skudd, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til NTB.

Hekkelstad opplyser til VG at politiet så langt ikke kan bekrefte med 100 prosent sikkerhet at det var skarpe skudd. Våpenet blir undersøkt av kriminalteknikere.



Politiet jobber med å lokalisere hvor det kan være eventuelle skader. Det er ikke meldt at noen personer er såret.

– Vi jobber med å undersøke en butikkfasade i området Stortorvet foreløpig. I tillegg søker vi i området etter spor fra skytevåpen, sier Hekkelstad.

Han opplyser at politiet ankom stedet etter kort tid, og mannen befant seg da i domkirkeparken.

SKYTING VED STORTORVET: Politiet hadde søndag morgen sperret av et område på Stortorvet i Oslo. Ved denne Cubus-butikken er det oppdaget et hull i en rute. Foto: TOR-ERLING THØMT-RUUD

Mannen ville ikke etterkomme pålegg av bevæpnet patrulje på stedet, men politiet har nå kontroll på ham.

– Vi jobber med å undersøke skytevåpenet, men det fremstår som skarpt, sier operasjonsleder.

Politiet skriver på Twitter at mannen ble pågrepet bak Oslo domkirke etter en konfrontasjon hvor han ikke ønsket å etterkomme politiets pålegg.

De opplyser at politiet ikke avfyrte skudd.

Videre skriver politiet at de ikke har opplysninger om at mannen skal ha skutt konkret etter personer, og at de jobber med å avhøre vitner.

Politiet leter søndag morgen etter spor fra skytingen på bygninger i området.

Kilde: NTB/VG