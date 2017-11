Mann løsnet skudd i Oslo sentrum

STORTORVET (VG) Politiet bevæpnet seg for å pågripe en mann i 20-årene som skjøt rundt seg på Stortorvet i Oslo sentrum. Det er ikke meldt om personskader.

Politiet i Oslo meldte søndag morgen på Twitter at de hadde kontroll mannen som skjøt mot bygninger i området rundt Stortorvet i Oslo.

– Rett etter klokken 9 fikk politiet melding om at en mann gikk rundt i Oslo sentrum med en pistollignende gjenstand. Vi fikk også melding om at det var hørt smell. Denne mannen har vi tatt kontroll på i bakgården til Oslo domkirke, sier innsatsleder Svein Arild Jørunland til pressen på stedet søndag formiddag.

Den mistenkte er en mann i 20-årene, skriver politiet på Twitter.

Jørunland bekrefter at det er avfyrt flere skudd, og han har skutt mot minst én bygning. Det er ingen opplysninger så langt om at han skal ha truet personer, ifølge innsatslederen.

– Det vi vet, er at han har vært i Brugata, han har vært på Stortorvet, og vi vet at han har vært i bakgården til domkirken, der han ble pågrepet av væpnet politi, sier Jørundland til VG.

Et butikkvindu på Stortorvet og et i Møllergata har skader som politiet mener kan stamme fra skudd.

Politiet skriver på Twitter at mannen ble pågrepet bak Oslo domkirke etter en konfrontasjon hvor han ikke ønsket å etterkomme politiets pålegg.

– Han var i besittelse av et skytevåpen han ikke ville legge fra seg, så det ble truet med bruk av skytevåpen, men det ble ikke avfyrt skudd fra politiet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Oslo-politiet sier til VG at politiet så langt ikke kan bekrefte med 100 prosent sikkerhet at det var skarpe skudd. Våpenet blir nå undersøkt av kriminalteknikere. Operasjonslederen sier til Nettavisen at mannen har sagt at han avfyrte to-tre skudd.

– Det er snakk om en forvirret mann. Han har gitt en forklaring, og den vil jeg ikke gå inn på i detalj. Men det jeg kan si er at det ikke dreier seg om terror eller noe i den retningen, sier Hekkelstrand til Nettavisen.

Vitne: Hørte tre skudd



VG har snakket med et vitne som så mannen gå ned gjennom Stortorget.

– Jeg hørte tre skudd og så gikk han ned mot kirken. Han gikk rundt her. Han var en veldig ung mann med en pistol i hånden. Hørte ikke mer enn tre skudd, sier et vitne og peker opp mot vinduet der et skudd har knust ruten.

– Var du redd?

– Nei, jeg er fra Jemen så jeg har hørt skudd før.

– Hva så du av pistolen?

– Den var ekte og liten.

Politiet opplyser ikke hva slags skytevåpen som er blitt brukt.





EN PÅGREPET: Politiet har pågrepet en mann etter skytingen. Foto: TOR -ERLING THØMT RUUD , VG

