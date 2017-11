Mann i 20-årene må i fengsel for førerprøvejuks

En mann fra Førde er dømt til 24 dagers fengsel for å ha jukset på teoridelen av førerprøven. Ekteparet som skal ha hjulpet ham knyttes til 40 saker.

Så langt er det kommet to dommer i sakskomplekset. Mannen fra Førde ble dømt i en tilståelsessak torsdag, ifølge Bergens Tidende. Tidligere er en mann i Stavanger også dømt til ubetinget fengsel.

– Dette er juks vi ikke kan akseptere og som er en fare for trafikksikkerheten, sier påtaleansvarlig Magnar Pedersen for alle juksesakene.

Oslo-ekteparet som er involvert, mistenkes for å ha reist rundt til ulike steder i Norge med spesialsydde plagg, T-skjorter og skjorter, utstyrt med diverse tekniske hjelpemidler. Så skal de ha tilbudt sine tjenester til personer som skulle avlegge teoriprøve hos Statens vegvesen. I flere tilfeller skal kandidatene ha fått med seg en iPhone skjult i klærne.

– Under prøven har kandidatene kunnet kommunisere med en på utsiden. Det later i all hovedsak til å ha vært Oslo-mannen som har vært denne hjelperen. Vår mistanke er at han, fra utsiden og via iPhone-kameraet, har kunnet se spørsmålene – og så gi det riktige svaret, sier politiinspektøren til BT.

Mannen har delvis erkjent straffskyld. Kona hans nekter all skyld.

Sakene etterforskes av politiet i Larvik, hvor det første tilfellet av juks ble avdekket i august. Politiet frykter at opptil 1.000 personer kan ha jukset seg til førerkort, meldte TV 2 i september. Ifølge politiet og veivesenet er mange av personene som jukser på teoriprøven ganske nylig ankommet Norge.

Politiinspektøren sier til VG at ansatte på Statens vegvesen raskt fikk mistanke til at noe var galt.

– Personen som avla eksamen snakket ikke norsk. Likevel valgte han norsk som språk og svarte riktig på alt. Han hadde dessuten forsøkt å avlegge testen på flere andre trafikkstasjoner tidligere, og var heller ikke hjemmeværende i distriktet, sier Pedersen.