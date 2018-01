Mann dømt til 21 års forvaring for drap på medfange i Ringerike fengsel

En norsk-polsk mann er dømt til 21 års forvaring for å ha drept en overgrepsdømt medfange i Ringerike fengsel i februar i fjor.

Dommen falt i Ringerike tingrett fredag.

Mannen erkjente seg skyldig i drapet under rettssaken i desember. Han har tidligere forklart at han ønsket å ramme sedelighetsdømte.

Aktor la da ned påstand om 21 års forvaring. Statsadvokat Mari Gjersøe sa i sin prosedyre under rettssaken at 56-åringen hadde planlagt drapet i to-tre uker, at han hadde markert datoen for drapet i kalenderen og brukte natta før drapsdagen på å slipe smørkniven som ble brukt som drapsvåpen.

Den 56 år gamle mannen satt på drapstidspunktet i fengsel for drapet på en vaktmester på Oppsal i 2014. Han var dømt til fengsel i 17 og et halvt år for dette drapet.

Han har også forklart at han ønsket å drepe ytterligere to personer, men at han ikke rakk dette.

Mannen som ble drept, satt varetektsfengslet i påvente av at en overgrepssak skulle opp i retten. Han var tidligere domfelt sju ganger for overgrep mot mindreårige.