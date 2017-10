Styrtet helikopter funnet på Svalbard

Hovedredningssentralen bekrefter nå at helikopteret er lokalisert på havbunnen.

Vraket er funnet 2,2 kilometer nordøst for Heerodden på Svalbard, på 209 meters dyp, melder Hovedredningesentralen (HRS).

Leteaksjonen anses fra HRS er nå over, og politiet har tatt over arbeidet med å søke etter antatt omkomne i og rundt vraket.

Søket har pågått på 200 til 250 meters dyp, to-tre kilometer ut fra den russiske helikopterbasen på Kapp Heer. Det var observert luftbobler på overflaten og drivstoff på overflaten i området, men værforholdene har vært krevende.

SAMME TYPE: Det var et helikopter av denne typen som styrtet i havet utenfor Barentsburg torsdag.



Det var torsdag at det russiske helikopteret styrtet i havet utenfor Svalbard. Det var åtte personer ombord i det savnede helikopteret MI-8AMT, som driftes av selskapet Konvers-Asia, ifølge Hovedredningesentralen.

Passasjerene var gruvearbeidere og forskere, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

I går kveld ble det kjent at det russiske Katastrofeministeriet sender et Iljusjin-76 transportfly til Svalbard for å hjelpe til i leteaksjonen. De har med seg dykkere og undervannsfartøyet Falcon, som kan operere ned til 1000 m dybde, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.