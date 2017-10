Styrker leteressursene - ingen funn etter helikopterstyrt

Både norsk og russisk redningstjeneste styrker leteressursene etter helikopterstyrten i havet ved Barentsburg på Svalbard. Fortsatt er det ikke gjort funn.

– Forskningsskipet G.O. Saers starter akkurat på denne tiden letingen med sonar i området, sier redningsleder Frode Iversen i Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRN) til VG klokken 21.40 lørdag kveld.

Da hadde den fjernstyrte miniubåten Hugin søkt i farvannet og langs havbunnen siden i 13.30-tiden lørdag.

Filmen og analysene av dette søket blir klare i 23-tiden lørdag kveld, ifølge HRN.

Samtidig er det kjent at det russiske Katastrofeministeriet sender et Iljusjin-76 transportfly til Svalbard for å hjelpe til i leteaksjonen. De har med seg dykkere og undervanns-fartøyet Falcon, som kan operere ned til 1000 m dybde, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

LETER: Fartøyet Polarsyssel var ett av to skip som søkte i havområdet ved Kapp Heer utenfor Barentsburg lørdag. Foto: , Kystvakten

Kan bli vrien operasjon



Ifølge Tass forbereder redningsmannskapene også hvordan de kan ta opp ofrene. Ettersom det kan gjøres funn, kanskje på rundt 200-250 meters dybde, kan det bli en vrien operasjon, ifølge nyhetsbyrået.

Kystvaktskipet «KV Barentshav» fikk ombord en fjernstyrt mini-ubåt (Autonomous Underwater Vehicle – AUV) tidlig lørdag, og det var denne som ble satt inn i letingen i 13.30-tiden lørdag.

Denne avsluttet et seks timers søk i 21.30-tiden lørdag.

– Når mini-ubåten har søkt i gjennom området vil den bli tatt opp og man kan deretter begynne å analysere bildene for å se om det er gjort noen funn. Normalt tar en slik analyse noen timer og man forventer derfor ikke å ha noe resultat fra mini-ubåten før i 23-tiden, ifølge Frode Iversen.

SAMME TYPE: Det var et helikopter av denne typen som styrtet i havet utenfor Barentsburg torsdag. Foto: Alexey Reznichenko

Strandsøk fra luften



Lørdag formiddag drev et redningshelikopter med ekstra mannskaper fra Røde Kors strandsøk fra luften. Disse har nå avsluttet sin virksomhet uten å ha gjort noen funn. Polarsyssel søker fortsatt med sonar i søksområdet. KV Senja er også med i redningsaksjonen og har koordineringsansvaret på stedet.

Det russiske flyet Illusjin 76 som Russiske myndigheter har tilbudt for å hjelpe til i søket er i dag blitt godkjent av norske myndigheter, melder Sysselmannen.

Flyet vil ta med seg både utstyr og mannskaper, men forventet tidspunkt for når det vil være fremme på Svalbard, er ikke klart.