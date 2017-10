Slik ser helikoptervraket ut etter styrten på Svalbard

Søndag ble helikopteret som styrtet utenfor Barentsburg lokalisert på 209 meters dyp. Mannskapet på forskningsskipet G.O. Sars fant vraket.

Vraket ble funnet 2,2 kilometer nordøst for Heerodden på Svalbard, på 209 meters dyp, meldte Hovedredningesentralen (HRS) tidlig søndag.

Havforskningsinstituttets skip «G.O. Sars» lokaliserte vraket i natt ved hjelp av multistråleekkolodd. Deretter er vraket filmet ved hjelp av videorigg, ifølge instituttets egne nettsider.

Observasjonene fra skipet ble sammenholdt med data fra undervannsfarkosten Hugin AUV, som ble operert fra forskningsskipet. Og begge hadde samme observasjon.

– Vi har hatt mye søk med ulike former for sonar og undervannsfarkoster. I løpet av disse dagene har vi fått indikasjoner på at det lå et objekt i området. Basert på det undervannsfarkosten «Hugin» fant, var det interessant å sende ned en høyoppløselig sonar. Bildet fra sonaren viser vraket, sier Frode Iversen, redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til VG.

FORSKNINGSSKIP: Havforskningsinstituttets skip, G.O. Sars fortsetter å filme helikoptervraket på havbunnen ved Heerodden nær Barentsburg på Svalbard - etter at det styrtede russiske helikopteret ble funnet søndag. Foto: Havforskningsinstituttet





– Hvordan ligger vraket til på havbunnen?

– Jeg kjenner bare til dybden og den er utfordrende nok i seg selv.

Søket har pågått på 200 til 250 meters dyp, to-tre kilometer ut fra den russiske helikopterbasen på Kapp Heer. Det var observert luftbobler og drivstoff på overflaten i området, men værforholdene har vært krevende.

Hever trolig vraket i neste uke



Det er nå Nordland politidistrikt og Sysselmannen på Svalbard sitt ansvar å heve vraket, opplyser Iversen.

Hevingen vil trolig starte onsdag eller torsdag, melder Sysselmannen.

– Vi er nå i ferd med å kontrahere et skip som kan heve helikopteret. Dette skipet vil sannsynligvis ankomme Svalbard onsdag kveld og vil kunne starte hevingen i løpet av kort tid, skriver sysselmannen på Svalbard, Kjerstin Askholt i en pressemelding.

Sysselmannen skal lede søket etter de åtte personene som er savnet etter ulykken. Samtidig skal Statens havarikommisjon for transport sammen med fire russere delta i havarikommisjonens etterforskning.

HUGIN: Den fjernstyrte miniubåten «Hugin» har blitt brukt i søket etter det styrtede helikopteret, som nå er lokalisert på 209 meters dyp. Foto: Hovedredningesentralen

Erna kondolerte russisk kollega



Statsminister Erna Solberg hadde søndag en samtale med sin russiske kollega, Dmitrij Medvedev om helikopterulykken.

– Det er en tragisk ulykke som har rammet russiske borgere og oss alle, sa Solberg i samtalen med Medvedev.

– På vegne av meg selv og regjeringen vil jeg kondolere deg og regjeringen, familie og venner av de omkomne, og alle russere på Svalbard, fortsatte hun.

RINGTE MEDVEDEV: Erna Solberg avbildet mens hun snakker med sin russiske kollega på telefon fra Statsministerens kontor. Foto: , Statsministerens kontor

Solberg sa videre at norske myndigheter og redningstjeneste har gjort alt som sto i deres makt og brukt alle tilgjengelige ressurser for å komme de forulykkede til unnsetning så raskt som mulig.

Søndag var det imidlertid ikke lenger håp om å finne overlevende og redningsaksjonen gikk over til en leteaksjon etter omkomne.

Medvedev takket for støtten og for norske myndigheters innsats med å finne det styrtede helikopteret. Han takket også for den tette kontakten med den norske redningstjenesten.

Forskere og gruvearbeidere



Det var torsdag at det russiske helikopteret styrtet i havet utenfor Svalbard. Det var åtte personer ombord i det savnede helikopteret MI-8AMT, som driftes av selskapet Konvers-Asia, ifølge Hovedredningesentralen.

Passasjerene var gruvearbeidere og forskere, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

SAMME TYPE: Det var et helikopter av denne typen som styrtet i havet utenfor Barentsburg torsdag. Foto: Alexey Reznichenko , IKKE VG-BILDE

Leteaksjonen anses fra HRS er nå over, og politiet har tatt over arbeidet med å søke etter antatt omkomne i og rundt vraket.