Russisk helikopter styrtet utenfor Barentsburg

Det russiske helikopteret som er meldt styrtet i havet utenfor Barentsburg, er trolig lokalisert på havbunnen. Det var åtte russere om bord på helikopteret.

Det opplyser det russiske katastrofeministeriet, ifølge Zvezda TV.

Ved 21.30-tiden torsdag kveld opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge at de mener å være sikre på at helikopteret, eller deler av det, ligger på havbunnen.

– Både luftbobler, oljeflekker og ekkolodd-bilder tyder på dette, sier redningsleder Tore Hongseth.

– Det er fortsatt ikke funnet noen vrakrester etter helikopteret, men oljesøl er observert i det aktuelle området i nærheten av Kapp Heer. Søket vil fortsette videre utover kvelden og natten med såvel sonar som radar i håp om å få lokalisert helikopteret samtidig som personell fra Røde Kors gjør strandsøk, skriver HRS på sine nettsider.

I tillegg deltar også et Challenger fly fra Danmark med avansert elektronisk søkeutstyr i søket.

HRS har avtalt å få fløyet opp en miniubåt til Svalbard fra fastlandet. Det vil skje med siste fly i kveld. Flyet lander i Longyearbyen ved midnatt, og ubåten vil bli satt inn i søket så snart den er klargjort.

STYRTET: Ifølge Svalbardsposten så er det denne typen helikopter som skal ha styrtet utenfor Barentsburg. Bildet er fra 27. juli 2013 i det letter fra flyplassen ved Longyearbyen på Svalbard. Foto: Alexey Reznichenko , CC BY-SA 3.0





Et SAS-fly skal ha observert lysglimt i det aktuelle området klokken 17.45, opplyser Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge til VG torsdag kveld.

I 18-tiden ble det i tillegg meldt at oljeflekker har blitt observert på to forskjellige steder. Omtrent en time senere opplyser imidlertid HRS at de har gått bort fra disse opplysningene.

– Det er kun observert oljesøl i nærheten av Kapp Heer, og ikke på to forskjellige steder slik vi sa tidligere i dag, sier Geir Mortensen, pressevakt ved HRS i Nord-Norge til VG.

Folk i området skal ha hørt helikopterlyd som plutselig opphørte, skriver HRS på sin nettside.

Omfattende søk- og redningsaksjon iverksatt



HRS fikk melding om hendelsen klokken 15.35 lokal tid om at et helikopter som var på vei fra Pyramiden til Barentsburg, hadde styrtet i havet to til tre kilometer fra Barentsburg. Ti minutter senere ble det bekreftet at helikopteret hadde gått ned.

Redningsleder ved HRS i Nord-Norge Tore Hongset opplyser at det var åtte personer om bord.

Flere fartøy og helikoptre er sendt til stedet, blant dem sysselmannsfartøyet «Polarsyssel», et redningshelikopter fra Svalbard og kystfartøyet «Barentshav». Sysselmannens to helikoptre bidrar også i det omfattende søket.

Det er i tillegg sendt ut en hurtiggående rib-båt fra Longyearbyen med mannskaper fra Røde Kors hjelpekors som skal settes inn i strandsøk.

STYRTET: Helikopteret som var på vei fra Pyramiden til Barentsburg har styrtet i havet to til tre kilometer fra Barentsburg. Foto: Norsk Polarinstitutt

Gruvearbeidere og forskere ombord



Dmitrij Zjeljazkov, direktør ved selskapet «Konvers Avia», bekrefter overfor nyhetsbyrået Tass at helikopteret, som er av typen Mi-8, tilhører dem.

Han bekrefter også at det var åtte personer om bord. Av disse er det en besetning på tre og fem passasjerer.

Ifølge Tass er noen av passasjerene gruvearbeidere fra selskapet Arktikugol.

– Maskinen var i teknisk forsvarlig stand. Helikopteret testes jevnlig. Det er ikke en gammel maskin, sier Zjeljazkov. Han spesifiserer imidlertid ikke hvilket år helikopteret er produsert.

Gazeta.ru skriver at blant de åtte personene om bord er tre forskere fra et russisk forskningsinstitutt for Arktis og Antarktis.

To redningshelikoptre er på vei til ulykkesstedet, sier kilder i Barentsburg til nyhetsbyrået.

Det er nå opprettet både en offentlig granskingskommisjon og en egen gransking i selskapet som har helikopteret, melder Tass.

Luftfartstilsynet har gitt flyselskapet tillatelse til flyging på Svalbard for 2017 i tilknytning til den russiske gruvedriften, ifølge kommunikasjonsdirektør Frank Gøran Nordheim i det norske Luftfartstilsynet.

– Flyselskapet er russisk, har tekniske og operative godkjenninger utstedt av russisk luftfartsmyndighet, og er også underlagt tilsyn av russisk luftfartsmyndighet, opplyser han.

Utløst katastrofealarm



Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) opplyser at de har utløst nødalarm.

Mads Gilbert, lege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Foto: Frode Hansen , VG

– Situasjonen er svært alvorlig. Det er vanskelige forhold med snøbyger og dårlig vær i området. Dersom helikopteret har styrtet i vannet, er kulden et problem. Men vi satser alt på at det finnes overlevende og at mennesker kan reddes, sier legen Mads Gilbert som sitter i katastrofeledelsen ved UNN

Sykehuset på Svalbard er en underavdeling av UNN, og det er satt krisestab begge steder. Gilbert opplyser at det også er sykehus i Barentsburg, og at det er iverksatt et samarbeid mellom UNN og sykehuset på russisk side.

– Vi har jo en del erfaring med katastrofer på Svalbard. Og kulden er et problem, gjentar Gilbert som er en av landets mest erfarne akuttmedisinere.

Flyværmeldingen har sendt ut varsel om værforhold som kan føre til is på vinger og rotorblader i området der helikopteret er savnet, ifølge Nordlys.

PÅ VEI: Det er dette sysselmannsskipet «Polarsyssel» som skal bistå i leteaksjonen etter det russiske helikopteret som har styrtet. Foto: Jan-morten Bjørnbakk , NTB scanpix

Bistår i søkearbeidet



Jostein Forsberg er om bord på en sightseeingbåt som bidrar i søket etter det savnede helikopteret.

– Vi har ikke sett noen tegn til hverken olje i havet her eller annet som kan stamme fra helikopteret, sier Forsberg til VG klokken 19.40.

En time tidligere fortalte han at det snør i området, noe som gir dårlig sikt, men at sjøen er rolig.

Forsberg og rundt 20 andre var på vei fra Barentsburg til Longyearbyen da de fikk beskjed om å snu for å bidra i søket.

– Vi og flere andre båter søker i området med lyskastere. Det er også større båter fra Longyearbyen med enormt mye større kapasitet som har kommet til. Vi som er om bord, har fått beskjed om å stå langs ripa på båten for å se om vi ser noe, forteller han.

Forsberg forteller at søket er konsentrert i havet rett utenfor helikopterbasen i Barentsburg.

– Vi ser godt inn til land, så det er ganske nærme.

Det norske rederiet Opilio har tråleren «Northguider» i området. Tråleren befant seg fem nautiske mil unna der ulykken skal ha skjedd, og dro mot ulykkesstedet etter at de fikk inn nødmelding, opplyser daglig leder Arne Birkeland.

Havarikommisjonen sender mannskap



Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport sier til VG at kommisjonen sender et team til Svalbard fredag.

– I og med at styrten har skjedd i norsk territorialområde, så er det vårt ansvar å gå inn i dette. Vi vil først måtte få oversikt over helikopterstyrten når vi ankommer Svalbard fredag, sier Halvorsen.

Han jobbet i flere måneder med ulykkesrapporten etter den alvorlige helikopterulykken på Turøy, der en sprekk i tannhjulet i girboksen utløste ulykken.

Et russisk helikopter styrtet på helikopterbasen Kapp Heer i 2008, skriver Svalbardsposten. Det var ni personer om bord, både russere og ukrainere. Tre av dem omkom.

I 1996 omkom også 141 mennesker da et fly fra Vnukovo Airlines styrtet i Operafjellet på Svalbard. Om bord var gruvearbeidere fra Russland og Ukraina som var på vei til Barentsburg for å jobbe i gruvene.

Barentsburg er en gruveby ved Grønfjorden i Nordenskiöld Land på Svalbard, med om lag 435 innbyggere, nesten utelukkende russere og ukrainere.