Helikopterselskapet granskes etter styrten utenfor Barentsburg

Russiske myndigheter har iverksatt gransking av selskapet «Konvers Avia», eieren av helikopteret som styrtet utenfor Barentsburg torsdag.

Det opplyser statsadvokaten for transport i den russiske Tver-regionen, i en pressemelding.

Myndighetene skal undersøke hvorvidt selskapet «Kovers Avia», med base i Tver-regionen, har fulgt sikkerhetsreglene for flytransport. Basert på resultatene vil statsadvokaten treffe nødvendige tiltak, heter det i uttalelsen.

Videre går det frem av pressemeldingen at myndighetene skal gjennomføre en ikke-planlagt inspeksjon av helikopterselskapet.

Uttalelsen kommer etter at det russiske helikopteret, av typen MI8, styrtet torsdag utenfor Barentsburg på Svalbard. Maskinen med åtte personer om bord er fremdeles savnet.

Hevder helikopteret var moderne



President Vladimir Putins representant i nord-Vest-Russland, Nikolaj Tsukanov, hevder at helikopteret var moderne, og at årsaken til ulykken trolig er vanskelige værforhold, skriver nyhetsbyrået RIA Novosti.

Det var klokken 15.35 lokal tid torsdag at Hovedredningssentralen i Nord-Norge fikk melding om at et helikopter som var på vei fra Pyramiden til Barentsburg, hadde styrtet i havet to til tre kilometer fra Barentsburg. Ti minutter senere ble det bekreftet at helikopteret hadde gått ned.

Dmitrij Zjeljazkov, direktør ved «Kovers Avia», bekreftet torsdag at åtte personer var om bord: fem i besetningen og tre forskere fra et russisk forskningsinstitutt for Arktis og Antarktis.

Venter på ubåt fra Haakonsvern



Store ressurser er satt inn i søket. I tillegg til to redningshelikoptre og to fly, hjelper en rekke sivile båter til i aksjonen. Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har forsterket Longyearbyen sykehus med fem leger og diverse annet personell.

Natt til fredag ble det også søkt med en miniubåt i området. Men det viste seg at den ikke var kraftig nok til å operere i sjøområdet. Derfor ventes det nå på en ubemannet, fjernstyrt ubåt som kommer fra Haakonsvern, opplyser HRS fredag kveld.

Ubåten ventes å være fremme ved midnatt.

«Konvers Avia» opererer for det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol i Barentsburg.