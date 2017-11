3.710 har mistet livet i havarier med samme helikoptertype som styrtet ved Barentsburg

I slutten av oktober styrtet et russisk helikopter ved Barentsburg. Den samme helikoptertypen hadde allerede en stygg ulykkesstatistikk.

26. oktober kom nyheten om at et russisk helikopter hadde styrtet i havet noen kilometer fra Barentsburg. Tre dager senere ble vraket funnet på havets bunn av forskningsskipet G.O. Sars.

Nå viser det seg at Mi-8AMT-helikopterene har vært i et stort antall ulykker siden helikoptertypen ble satt i drift i 1967.

Til sammen har 3.170 mistet livet i 460 fatale havarier med helikoptertypen, skriver Teknisk Ukeblad, som har samlet inn tall fra den nederlandske Aviation Safety Network-databasen.

Flere tusen har mistet livet

Siden 2016 har 21 dødsulykker med helikoptertypen kostet 153 liv.

Samtidig er det flere grunner til at det har vært så mange ulykker, skriver Teknisk Ukeblad.

Det er blant annet fordi det har vært produsert over 17.000 av modellen og den har deltatt i et stort antall krigshandlinger.

Helikoptertypen ble brukt som skrekkeksempel på Solakonferansen i 2015 på grunn av den vonde statistikken, skriver Teknisk Ukeblad.

Samtidig påpekes det i artikkelen at flere andre helikoptertyper også har høye ulykkestall. Blant annet har Puma-helikoptere vært i 140 havarier hvor 651 har mistet livet siden 1968, men det er produsert langt færre av disse.

President Vladimir Putins representant i nord-vest Russland, Nikolaj Tsukanov, har tidligere uttalt at helikopteret var moderne. Vanskelige værforhold har blitt pekt på som grunnen til at ulykken fant sted, ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti.

Gransker selskapet

Dagen etter ulykken, opplyste russiske myndigheter om at en granskning av selskapet som eier helikopteret var blitt iverksatt.

Myndighetene skal undersøke om selskapet Kovers Avia har fulgt sikkerhetsreglene for flytransport. Statsadvokaten vil treffe nødvendige tiltak basert på resultatene.

Det har også blitt opplyst om at myndighetene skal gjennomføre en ikke-planlagt inspeksjon av helikopterselskapet.

Torsdag morgen kommer et dansk kranskip til Svalbard for å forberede hevingen av vraket.