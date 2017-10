ÅNDALSNES (VG) Lothepus har hittil ikke møtt det fjell han ikke kan sprenge. Han tror heller ikke at «Mannen» er noen match.

– Du må bare bruke nok sprengstoff, sier Leif Einar Lothe til VG.

Han er kanskje bedre kjent som Lothepus, og ble rikskjendis i TV-programmet Fjorden Cowboys. Det følger Lothepus' eventyr som skytebas i Hardanger, og han har sprengt noen fjell etter hvert, både av og på skjermen. Han tror altså det skal gå an å få has på de minst 120.000 kubikkmeterne stein i det ustabile fjellpartiet «Veslemannen», dersom han får sjansen.

– Det er bare å ringe hvis de trenger hjelp. Jeg kommer. De er vel redde for at det skal utløse mer enn planlagt, og det forstår jeg. Men de må enten sprenge det, eller sitte der og vente, og det hadde vært morsomt å se det sprenge, sier Lothepus.

Lei av Mannen

Han satt selv og fulgte med på fjellet da VG ringte. Lothepus tror de som bor under fjellet begynner å bli leie av rasdramaet som utspiller seg over dem, for det begynner han å bli selv. Pressekorpset som har slått leir ved foten av fjellet, synes han lite om.

– Sitte der og fryse på føttene! Dere er noen jævla idioter, det kan du hilse og si, sier Lothepus.

Fortsatt ekstrem fare

Det var søndag morgen at de elleve fastboende under fjellet ble evakuert for femte gang på fire år. Da førte mildværet til nye bevegelser i fjellpartiet Veslemannen, og rasfaren er betegnet som ekstrem.

Her kan du se direktevideo fra Mannen:

Det var den også mandag kveld, da Norges vassdrags- og energidirektorat kom med foreløpig siste oppdatering.

De mest ustabile delene av fjellet beveger seg nå i en hastighet tilsvarende 30 centimeter i døgnet. NVE opplyser til VG at dette partiet har beveget seg rundt fire meter på fire år, så farten det siste døgnet ansees som stor.

Samtidig har de mer stabile, nedre partiene satt opp farten. Det er disse som forankrer fjellmassene og hindrer et sårt ønsket ras.

Tilkaller neppe Lothepus

Fra før har man utredet de forskjellige mulighetene for å kvitte seg med det brysomme fjellet, men NVE fastholder at det ikke er så mye man får gjort. Vannbombing vil ikke ha ønsket effekt, og bruk av sprengstoff kan ha uante konsekvenser.

Da Mannen sist var i bevegelse, for en drøy uke siden, ble imidlertid en ny metode utprøvd. Fra store vanntanker på toppen av fjellet pumpet man titusenvis av liter vann ned i fjellet, og så utslag på farten.

Denne gangen har forholdene oppe på fjellet vært for dårlige til å kunne jobbe trygt, men NVE fikk mandag kveld opp folk som skulle forsøke å igangsette spyling på nytt.

De jobber under tidspress, ettersom det er meldt kaldere vær utover uken. Da vil nedbøren komme som snø, den naturlige vanntilførselen stoppe, og fjellmassene stabilisere seg på nytt.