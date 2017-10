Bil har kjørt på personer i London

Flere personer skal være skadd og en mann er pågrepet etter kollisjon nær Naturhistorisk museum i London.

Politiet i London skriver i en pressemelding at flere fotgjengere skal være skadet etter det de kaller en kollisjon ved Naturhistorisk museum i London.

De fikk melding om kollisjonen klokken 14.21 i dag. Politiet og ambulanse er på stedet.

Videre skriver de at en mann er pågrepet, men at de har flere detaljer å dele om mannen. Bilder fra stedet viser at politiet har lagt en mann i bakken.

Bevæpnet politi

En reporter fra BBC, Chloe Hayward, skal ha fått beskjed fra politiet om at det kun er snakk om mindre personskader.

Hun var på vei bort fra museet da hendelsen skjedde, og forteller hva hun så:

– Jeg kunne se en bil som sto diagonalt over veien, og det så ut som den hadde truffet steinblokkene i veikanten. En folkemengde sto samlet rundt en eller to personer som lå på fortauet, sier Hayward til egen kanal.

Videre forteller hun at bevæpnet politi er på stedet.

– Mye politi har ankommet stedet og det er helikoptre i luften. Jeg kan se en ambulanse som definitivt har tatt noen med seg, men det er ikke klart hvor alvorlig skadet vedkommende er, forteller Hayward.

Flyktet i panikk

Kanalen har snakket med flere vitner som var til stede.

– Folk flyktet for livet, panikken spredte seg utover folkemengden. Bord ble veltet i restauranter, sier et vitne til BBC.

Et annet vitne, Sarah Frodsham, forteller at hun sto og ventet på grønt lys da hun hørte det hun trodde var skudd fra våpen, og så en bil som kjørte opp på fortauet.

– Vi bare løp. Venninnen min kastet seg ned og kuttet hendene sine. Da det roet seg, gikk vi tilbake, og så en mann som lå på gulvet og ble holdt igjen av politiet, sier Frodsham.

VG kommer tilbake med mer.