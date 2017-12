Lokale medier: En død og flere skadd i gasseksplosjon i Østerrike

Det har vært en eksplosjon på en gassterminal nordøst i Østerrike.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Østerrikske Kronen Zeitungs meldte først at politikilder mente hele 60 personer var skadd i eksplosjonen i Baumgarten an der March. Nyhetsbyrået APA siterer imidlertid det lokale Røde Kors på at antall skadde er langt lavere, 18 skadde personer og én omkommet.

Kringkasteren ORF har publisert et bilde som tilsynelatende visergassterminalen, som viser store flammer. Disse omtales som flere meter høye:

STORE FLAMMER: Etter eksplosjonen sto deler av anlegget i brann. Foto: Einsatzreport , AFP

Brannvesenet Feuerwehr Marchegg‏ skriver på Twitter at det var «store flammer».

Politiet ber publikum unngå området, og å lytte til myndighetenes instrukser.

Det er det østerrikske selskapet OMV som eier gassterminalen, som skal være en av de største innførselsårene for russisk gass til Europa.

– Vi må nå finne ut hvilke deler av anlegget som er rammet, sier en ikke navngitt talsperson for selskapet til ORF.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent.