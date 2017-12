Løgnaslaget: – Ville vært en ære å bli dømt

Frisøren Merete Hodne har saksøkt Løgnaslaget for ærekrenkelser etter at revygruppen omtalte henne som «nazifrisør» i en sang. Tirsdag møttes partene i retten.

Rettssaken i Stavanger tingrett er den tredje i rekken for Hodne. Fra før er hun dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven etter å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen. Den saken gikk helt til Høyesterett. Hodne forsøkte også å få retten til å forby revygruppas bruk av begrepet «nazifrisør», men uten å få medhold.

Når krever Hodne inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppa som kalte henne «nazifrisør» i sangen om «en hårsår frisør fra Bryne». Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble sett av 25.000 personer.

Les også: Truer med stadig større erstatningskrav for «nazi-frisør»-vits

Da Hodne selv inntok vitneboksen, framholdt hun at hun er blitt utsatt for «ondskapsfull mobbing av aller verste sort», skriver Stavanger Aftenblad.

NY RETTSAK: Frisør Merete Hodne krever oppreisning fra revygruppa Løgnaslaget etter å ha blitt omtalt som «nazi-frisør» i revyforestilling. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

– Dette handler om politikk forkledd som humor og satire, akkurat som muhammedanisme er total ideologi forkledd som religion, sa hun.

Ingen fangeluer

Løgnaslaget vurderte å troppe opp i retten iført fangeluer, slik de gjorde da Hodne ville stoppe bruken av ordet «nazifrisør», men droppet dette denne gangen. Gruppa består av Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner og Rune Andersen.

Hodne i retten: - For meg er hijab det samme som et IS-flagg

– Jeg ville tatt det som en ære å bli dømt. Det ville vekket internasjonal oppsikt, og vi ville blitt historiske, sa Rune Andersen til Stavanger Aftenblad på vei inn i rettssalen.

Hodnes advokat Per Danielsen mener at det finnes en klar praksis fra Menneskerettighetsdomstolen om at man ikke behøver å måtte tåle den type beskyldninger.

Bakgrunn: – Det handler om noe mye større enn meg og henne

– Man skal ikke beskyldes for noe man ikke er, sier han, og mener at det finnes grenser også for ytringsfriheten.

– Her kolliderer ytringsfriheten med retten til personvern, sier Danielsen til avisen.

– Hodne pådriver for oppmerksomhet

Løgnaslagets advokat Brynjar Meling pekte i retten på at det er Merete Hodne selv som er pådriver for at saken har fått den oppmerksomheten i mediene som den har fått.

– Hadde ikke Hodne selv gått til diverse medier med denne saken, hadde innslaget blitt mellom dem som var til stede i salen under revyen. Det er Hodne som har gjort den påståtte ærekrenkelsen kjent utover revyveggene, sa Meling i sin innledning i tingretten.

Det er satt av tre dager til rettssaken.