Båtulykken: To elever omkom – lærer savnet

SELJORDSVATNET (VG) Det var to unge menn på 19 og 20 år som omkom etter at en båt kantret på Seljordsvatnet torsdag. Begge var flyktninger og elever ved voksenopplæringen. En lærer er fortsatt savnet.

De omkomne kom til lokalmiljøet som flyktninger fra Somalia og Syria, får VG opplyst fra flyktningeleder Svein Aas Pedersen i Bø kommune.

Den savnede læreren er ansatt i Nome kommune, ifølge rådmann Åse Egeland.

Samtlige som var i ulykkesbåten, inkludert læreren, er bosatt i nabokommunen Bø i Telemark.

Elevene, som alle er flyktninger, er tilknyttet den interkommunale voksenopplæringen eller den videregående skolen i Lunde i Nome kommune.

Les også: To døde etter båtulykke i Telemark

Fredag ettermiddag leter politiet fortsatt etter den savnede læreren.

– Vi jobber fortsatt på stedet og søker etter den savnede. Vi leter både på land og under vann med dykkere og en miniubåt, samt et overflatesøk med båter. Tidligere i dag var det seks båter, inkludert politibåten med i søket, opplyser pressekontakt i Telemark politidistrikt, Sigrid Dahl til VG.

Politiet jobber parallelt med etterforskning av saken. Dahl forteller at de har gjort beslag av en mindre båt. Båten er sendt til Notodden for etterforskning.

– Vi jobber nå med å avdekke hva som skjedde og omstendighetene rundt hendelsen, forteller Dahl.

Flere fra samme familie



– Det er familiære forhold mellom fire av dem. Den femte kom til Norge som enslig flyktning, sier rådmann Egeland til VG.





FLAGGET PÅ HALV STANG: ved Nome Videregående Skole/voksenopplæringen i Nome – så det slik ut fredag ettermiddag. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Hun opplyser at kriseteamet er styrket med fagfolk fra flyktningtjenesten og disse samarbeider tett med Nome kommune og Seljord kommune, der ulykken skjedde.

– Siden det er snakk om flyktninger, har de et mindre nettverk her. Vi hadde nok sett større atferdsendringer i lokalbefolkningen dersom det var norske ungdommer, men i en krise betyr det ikke noe hvor du kommer fra, sier rådmannen.

VG spør om flyktningene har fått svømmeopplæring i løpet av tiden de har vært i Norge:

– Det kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte, svarer rådmann Egeland.

Heller ikke rektor Marianne Dahlseng ved Voksenopplæringen i Nome kjenner til om de har fått svømmeopplæring.

PREGET: Ordfører i Nome kommune, Bjørg Tveito Lundefaret. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Privat tur i høstferien

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret i Nome, sier at medelever nå følges opp.

– Noen av elevene ved voksenopplæringen har et tilbud i høstferien, og disse har fått oppfølging fra kriseteam, sier Lillefaret.

Hun bekrefter at elevene både hadde elev-tilknytning til voksenopplæringen og den videregående skolen.



– Ifølge opplysningene jeg har fått, var dette en privat tur. Folk kjenner hverandre, så dette er en vanskelig og vond situasjon, sier ordføreren.



Hun opplyser at det vil bli en samling for elever og ansatte ved de samlokaliserte skolene på mandag etter høstferien.

Tung beskjed

For rektor Marianne Dahlseng ved Voksenopplæringen i Nome, var det en tung beskjed å høre at det var en kollega og flere elever fra hennes egen skole som befant seg i båten som kantret.

MINIUBÅT: Letemannskapene i Seljordsvatnet har blant annet brukt miniubåt i søket etter den savnede. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Det kan se ut til at det er en ansatt hos oss og en eller flere elever fra skolen som har vært involvert. Dette er en helt forferdelig tragisk hendelse som har skjedd i skolens høstferie. Dette har ikke vært et arrangement i skolens regi, men en privat tur, sier Dahlseng til VG.

Politiet opplyser at det totalt var seks personer om bord i båten. Tre kom seg først til land, før en fjerde og femte person ble funnet i vannet. Disse to ble senere bekreftet døde på sykehuset i Oslo.

Brukte miniubåt



Fredag er det seks personer fra politiet, 17 fra sivilforsvaret og rundt 15 personer fra Røde Kors som søker etter den savnede.

I søket torsdag ble det brukt varmesøkende kamera fra luften og på land. Fredag søkte mannskapene mest fra båter og ved hjelp av en miniubåt på Seljordsvatnet.

– Vi håper å finne den savnede i live, men når vi søker med dykkere og miniubåt er det ikke lenger det vi leter etter, sier innsatsleder Bård Fjermestad til VG på stedet.

Letemannskapene erfarte at det var dårlig sikt i vannet, men utvidet søket utover fredagen til 10 til 30 meters dybde.

– Noen hadde på seg flytevest, men vi tør ikke si om alle i båten som kantret, hadde det, sier Fjermestad.