Leila Bayat stevner den norske staten for retten

Iranske Leila Bayat (36) går nå til søksmål mot den norske staten etter at hun ble tvangsreturnert til hjemlandet og påført en straff av 80 piskeslag.

Tvangsreturnerte Leila og hennes advokat er lei av å vente på respons fra norske myndigheter. Nå går de til rettslige skritt mot staten.

Bayat ble dømt til pisking for å ha drukket alkohol i Iran for nærmere ti år siden, og dømt for brudd på sharialovene i landet. I 2009 valgte hun å rømme til Norge, men fikk avslag på asylsøknadene fordi piskedommen ble oppfattet som falsk.

Ble ikke trodd i Norge: Fikk 80 piskeslag i Teheran

Slutt på tålmodigheten

I mars ble hun tvangsreturnert til hjemlandet, og i september ble dommen fullbyrdet

RISIKABLE BILDER: Bildene av den piskede ryggen kan i seg selv sette Leyla i fare, mener hennes samboer. Foto: Privat

– 80 piskeslag – på domskontoret i Teheran.

Leste du: - Disse bildene er farlige for Leila

– Vår tålmodighet med Utlendingsnemnda og myndighetene er borte. Fristen for å omgjøre begjæringen om tvangsutsendelse gikk ut forrige torsdag. Likevel har vi ikke hørt noe som helst om at de ønsker å endre vedtaket, sier hennes advokat, Preben Kløvfjell.

Den 36 år gamle kvinnen forteller at hun ikke hadde noe valg – hun måtte møte for å motta piskeslagene. Hennes kontoer hadde da vært sperret siden hun kom hjem, og passet inndratt.

– Staten ansvarlig

– Vi leverer stevning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidligere asyl- og utvisningsvedtak er ugyldige. Vi har i tillegg lagt ned påstand om at staten skal bli kjent ansvarlige for brudd på å ha sendt henne tilbake til tortur og for familiesplittelse med sønnen, sier Kløvfjell.

Han mener at hjemsendelsen bryter med flere paragrafer i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Han peker på at stevningen innebærer at saken nå går over i et rettslig spor med pålegg om tilsvar. Det vil også bli berammet en hovedforhandling for saken.

– Utlendingsnemnda har sagt at de vil prioritere saken, men dette har ikke skjedd ved handling, sier advokaten.

Leila Bayat befinner seg nå i Iran, og kommer seg ikke derfra før den norske staten har omgjort vedtaket om avslag på asyl, og tvangsutsendelse.

Leila er intervjuet

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda sier i en e-post til VG at de er i gang med å finne ut hva som har skjedd:

– Dette er en sak hvor vi har sagt klart fra at vi må finne ut hva som har skjedd og hvorfor. Ambassaden vår i Teheran bistår i dette. De intervjuet henne forrige søndag, og det intervjuet har vi fått hit.

– Samtidig leverte hun da skriftlig dokumentasjon, og vi får snart en rapport med vurderinger av det hun leverte. Vi forventer å få den rapporten fra ambassaden tidlig i neste uke. Dette er den forventede fremdriften i saken, og det informerte vi advokaten hennes om på mandag, skriver Lyster.