Leder av Immunsviktforeningen: – Meslingvaksine bør bli obligatorisk

Leder av Immunsviktforeningen frykter meslingepidemi i Norge. – Barnevaksinasjonsprogrammet bør være obligatorisk for alle.

– Særlig for dem som har alvorlig medfødt immunsvikt kan meslinger bli katastrofalt. Det er et moralsk ansvar at man følger barnevaksinasjonsprogrammet. Spesielt for alle som jobber i helsevesenet bør det være obligatorisk, sier Eva Brox, leder i Norsk Immunsviktforening.

Brox forteller om foreldre som er bekymret for barna sine etter meslingutbruddet i Sverige. Hun påpeker at det ikke bare er personer som er født i Norge som jobber i helsevesenet, men også fagpersoner fra land uten et godt vaksineregime.

Les også: Sykehusansatt smittet av meslinger i Göteborg



Snart 50 år etter at barnevaksinasjonsprogrammet ble innført i Norge, er meslinger blitt en sjelden sykdom her til lands. Men mange nordmenn med dårlig immunforsvar kan ikke ta MMR-vaksinen. Som hovedregel fraråder Folkehelseinstituttet pasienter med medfødt immunsvikt å ta MMR-vaksine. Instituttet understreker samtidig at det derfor er ekstra viktig at personer i nærmiljøet deres vaksineres, skriver NRK.

Rundt 500 nordmenn har medfødt immunsvikt. Immunsviktforeningen er derfor opptatt av flokkimmunitet. Hvis tilstrekkelig mange er immune, klarer ikke smitte å nå frem til dem som fortsatt er mottagelige.

I Sverige har 15 personer så langt fått påvist meslingsmitte, og det er frykt for at tallet vil stige, ifølge NTB. Meslingutbruddet i Sverige har ført til at Oslo universitetssykehus nå ber de ansatte om å vaksinere seg.

Les også: Flere nye meslingtilfeller påvist i Sverige

VIL LÆRE AV SVERIGE: – Vi kan ikke sitte på gjerdet og vente, sier Eva Brox i Norsk Immunsviktforening. Foto: PRIVAT

– Bør være frivillig

Etter at det i Gøteborg nylig ble oppdaget flere tilfeller av meslinger, har norske myndigheter understreket viktigheten av å følge vaksinasjonsprogrammet, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Meslinger ■ Meslinger er en svært smittsom virussykdom som skyldes meslingviruset (morbilli). Sykdommen gir utslett med feber, og kan gi et alvorlig forløp. ■ I barnevaksinasjons-programmet gis vaksine mot meslinger (MMR). MMR-vaksinen beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma. Vaksinen gis normalt ved 15 måneders alder, og gjentas i sjette trinn på barneskolen. Den første vaksinen kan fremskyndes til ni måneders alder, men det kan da bli nødvendig med en ekstra vaksine. ■ Verdens helseorganisasjon hadde som mål å utrydde meslinger fra Europa før 2015, men manglende vilje til å vaksinere barn gjorde det vanskelig. Kilde: Norsk Helseinformatikk og Folkehelseinstituttet

Viktigheten av meslingvaksinen understrekes av Anne Spurkland, immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Hun ga nylig ut boken «Immun – Kroppens evige kamp for å overleve».

– Mener du meslingvaksine bør være obligatorisk?

– Den norske holdningen om at det skal være frivillig er grei. Men man må drive informasjonskampanjer så det kommer klart frem at sykdommene man vaksinerer mot er mye farlige enn de eventuelle bivirkninger som vaksinene måtte ha, sier Spurkland.

– Hvis oppslutningen om vaksiner faller, kan et mulig fremtidsscenario være at uvaksinerte barn nektes plass i barnehage eller helsehjelp på grunn av smitterisiko for andre barn, spår Spurkland.

Den alvorlige barnesykdommen kan føre til død eller hjerneskade.

– Å gjennomgå meslinger gir ikke bedre helse, men økt risiko for å dø av andre infeksjonssykdommer. Sannsynligvis fordi meslinger gir langvarig svekkelse av immunsystemet, påpeker Spurkland.

FRIVILLIG VAKSINERING: Anne Spurkland, immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Foto: GUNNAR LOTHE

Spurkland beskriver meslinger som «ekstremt smittsomt». Som immunolog er også Spurkland opptatt av flokkimmunitet.

– Smittepotensialet er enormt. For vanlig sesonginfluensa er det nok at cirka halvparten av oss er immune. Når det gjelder meslinger, må derimot 95 prosent være immune for at alle er beskyttet, utdyper Spurkland.

Norge har vaksinert mot meslinger siden 1969, men deltagelse i barnevaksinasjonsprogrammet er frivillig. På grunn av skepsis til vaksiner er det i enkelte områder bare 70–80 prosent av barna som er vaksinert mot meslinger. Dette er for få til at flokkimmuniteten virker ved en så smittsom sykdom.

– Hvorfor velger foreldre ikke å vaksinere barna sine?

– Mange har en oppfatning om at det er sunnere å gjennomgå infeksjonen. Ideen er at immunsystemet ikke blir stimulert på den rette måten gjennom vaksiner, og at det gir bedre generell helse faktisk å gjennomgå en infeksjonssykdom.

– Det er riktig at immunforsvaret trenger mikrober for å utvikle seg normalt. Men vi omgir oss med et så rikt utvalg av mikrober at det ikke er noen grunn til å avstå fra å vaksinere mot de få mikrobene som kan gi livstruende infeksjon og som vi har gode vaksiner mot, oppsummerer Spurkland.

VG+: Professor Spurkland: Slik holder du deg frisk i vinter