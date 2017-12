Lange fengselsstraffer for innføring av 217 kilo hasj

Fem menn er i Asker og Bærum tingrett dømt til fengsel i fra seks til ni år for å ha innført 217 kilo hasj i mars i fjor.

I alt seks menn var tiltalt for å ha innført det store hasjpartiet, men tiltalen mot en av dem ble frafalt i løpet av saken, skriver Sunnmørsposten.

Han ble imidlertid dømt til ett år og åtte måneders fengsel for befatning med 6,5 kilo hasj og sju gram amfetamin forut for innføringen.

Sjekk ut: Cannabisrøykere reddet ned fra Englands høyeste fjell

Ifølge dommen ble de 217 kiloene hasj fraktet over grensen til Norge av to polske statsborgere i et vogntog.

Les også: Politiansatt fikk tilbake jobben etter bot for dopingbruk

Politiet ble tipset om transporten og fulgte etter vogntoget til Hokksund, der narkotikaen ble lempet over i en personbil. Da aksjonerte politiet, pågrep de involverte og beslagla hasjen.

Varselet: Spanere ble «straffet» fordi de pågrep narkoselger

Mannen som er idømt den lengste straffen på ni års fengsel – en mann i 50-årene fra Ålesund – får også inndratt over 880.000 kroner som ifølge retten stammer fra straffbare handlinger.

Han har avlagt en uforbeholden tilståelse for delaktighet i innføringen.

– Min klients foreløpige vurdering er at dommen blir anket, sier mannens forsvarer, advokat Reidar Andresen.